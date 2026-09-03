Pagani y Saab, arquitectos del 146 a 11

Resumen para apurados
- La fórmula oficialista se impuso 146 a 11 en la Asamblea Universitaria de la UNT en Tucumán, impulsada por un acuerdo previo liderado por Sergio Pagani y José Hugo Saab.
- El resultado se gestó antes de la votación mediante negociaciones que alinearon a los decanos detrás del oficialismo, garantizando un apoyo casi unánime en el recinto.
- La amplia mayoría consolida la hegemonía del oficialismo en la UNT y asegura estabilidad política para la nueva conducción encabezada por Sergio Mohamed.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium