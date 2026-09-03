Política

Pagani y Saab, arquitectos del 146 a 11

La elección para conducir la UNT se definió mucho antes de la Asamblea, a partir de un acuerdo que terminó alineando a los decanos detrás de la fórmula oficialista.

ABRAZO. Sergio Pagani y Sergio Mohamed se saludan tras la elección del nuevo rector de la UNT.
ABRAZO. Sergio Pagani y Sergio Mohamed se saludan tras la elección del nuevo rector de la UNT. FOTO ANALIA JARAMILLO
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La fórmula oficialista se impuso 146 a 11 en la Asamblea Universitaria de la UNT en Tucumán, impulsada por un acuerdo previo liderado por Sergio Pagani y José Hugo Saab.
  • El resultado se gestó antes de la votación mediante negociaciones que alinearon a los decanos detrás del oficialismo, garantizando un apoyo casi unánime en el recinto.
  • La amplia mayoría consolida la hegemonía del oficialismo en la UNT y asegura estabilidad política para la nueva conducción encabezada por Sergio Mohamed.
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