Política

Luis Caputo respaldó el anuncio de Milei sobre Malvinas: “Nadie puede estar en contra”

El titular del Palacio de Hacienda destacó las medidas anunciadas por el Presidente para reforzar la estrategia argentina.

Luis Caputo respaldó el anuncio de Milei sobre Malvinas: “Nadie puede estar en contra”
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • Este viernes en el IAEF, Luis Caputo respaldó los anuncios de Javier Milei sobre Malvinas para reforzar el reclamo soberano mediante una estrategia integral.
  • El ministro defendió las medidas presidenciales que contemplan una base naval integrada en el sur, cambios normativos y posibles sanciones a petroleras.
  • Según Caputo, la proyección internacional de Milei ofrece un momento oportuno para dotar de mayor peso y efectividad a los reclamos argentinos en el exterior.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, respaldó este viernes el anuncio realizado por el presidente Javier Milei en cadena nacional sobre las Islas Malvinas.

Durante su exposición en la 47° edición de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el funcionario afirmó que “nadie puede estar en contra de algo que es tan obvio, es un sentimiento que une a todos los argentinos”.

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También destacó el conjunto de medidas ordenadas por el Presidente y consideró que se trata de una estrategia integral para abordar la cuestión.“Creo que se está haciendo muy bien, que es una solución integral”, afirmó. 

“Esto no es revolear alguna multa por acá o por allá. Estamos hablando de la construcción de una base integrada en el Sur, del cambio de leyes, de aplicación de sanciones económicas si fuera necesario”, completó.

Caputo destacó el momento elegido por Milei

Además, el ministro de Economía resaltó el contexto en el que el Presidente realizó el anuncio y consideró que se trata de un momento adecuado para profundizar el reclamo argentino. “El momento, creemos, que es el adecuado”, afirmó Caputo.

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Y argumentó: “Hay que tener en cuenta que el Presidente hoy es una figura mundial. No es lo mismo cuando hacés un reclamo y no sos nadie a cuando hacés un reclamo y sos una persona muy tenida en cuenta”.

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