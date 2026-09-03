La Corte confirmó la absolución de un agente juzgado por la muerte de un detenido y fijó pautas para la Policía y los forenses

Resumen para apurados
- La Corte Suprema de Tucumán confirmó la absolución de un policía por la muerte de un detenido en 2020 al considerar que persisten dudas sobre la causa del deceso.
- El máximo tribunal provincial desestimó el recurso de la querella tras analizar el arresto ocurrido en junio de 2020, cuestionado por el accionar policial.
- A partir de este fallo, la Justicia fijó nuevas pautas y protocolos de actuación obligatorios para el personal policial y el cuerpo médico forense.
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