Resolución judicial

La Corte confirmó la absolución de un agente juzgado por la muerte de un detenido y fijó pautas para la Policía y los forenses

El máximo tribunal desestimó el recurso de la querella al considerar que subsisten dudas sobre el nexo causal del fallecimiento.

Un vecino tomó la imagen de cuando se detenía al acusado en junio de 2020.
Un vecino tomó la imagen de cuando se detenía al acusado en junio de 2020.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán confirmó la absolución de un policía por la muerte de un detenido en 2020 al considerar que persisten dudas sobre la causa del deceso.
  • El máximo tribunal provincial desestimó el recurso de la querella tras analizar el arresto ocurrido en junio de 2020, cuestionado por el accionar policial.
  • A partir de este fallo, la Justicia fijó nuevas pautas y protocolos de actuación obligatorios para el personal policial y el cuerpo médico forense.
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