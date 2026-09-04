Suicidio en Argentina: ya es la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años
Los casos aumentaron 57,7% en ocho años y la tasa llegó a su máximo histórico en 2025. Tucumán quedó sexta entre las provincias con mayor tasa de suicidios, con 13,5 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional.
Resumen para apurados
- El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años en Argentina, según un informe del Observatorio de Política Criminal publicado en 2025.
- Entre 2017 y 2025 los casos crecieron 57,7%, alcanzando una tasa récord de 11,8 por cada 100.000 habitantes, con una prevalencia masculina de ocho de cada diez víctimas.
- El fenómeno exige urgentes redes de contención comunitaria, mientras la demanda de asistencia crece ante un fuerte recorte en los fondos públicos para salud mental.
A días del 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, los datos obligan a ampliar la mirada sobre la violencia en Argentina. Mientras los homicidios disminuyen, otra forma de violencia letal crece y tiene a los jóvenes entre sus principales víctimas: el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre los argentinos de entre 15 y 34 años, por encima de los accidentes de tránsito.
Este es el eje del informe “[ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina”, elaborado por el Observatorio de Política Criminal. Su autor, Ariel Larroude, analista criminal y director del organismo, reconstruye la evolución de los suicidios a partir de los últimos datos de los registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y del Sistema de Alerta Temprana (SAT-SS). El trabajo advierte sobre lo que define como una “transmutación de la violencia letal”: una transformación en la que la caída de los homicidios convive con un aumento sostenido de las muertes autoinfligidas.
Una comparación a través de los años
Los números del período 2017-2025 muestran una curva ascendente. Los casos pasaron de 3.304 a 5.209, un incremento del 57,7% en ocho años. La tasa subió de 8,2 a 11,8 cada 100.000 habitantes, el valor más alto de toda la serie histórica del país. Para dimensionar el cambio, el informe destaca que durante la crisis de 2001 había llegado a 8,4 y durante la última dictadura militar el promedio fue de 6,8 cada 100.000 habitantes.
El detalle por edades permite ver dónde se concentra el fenómeno. Según los datos consolidados hasta 2024, los grupos de 20 a 24 y de 25 a 29 años concentraron la mayor cantidad de casos, con 561 y 567 respectivamente, y también las tasas más altas: 16 cada 100.000 habitantes en ambos rangos. La franja que crece a mayor velocidad, sin embargo, es la de 30 a 39 años.
Ocho de cada 10 son varones
La brecha de género se mantiene como un rasgo estructural. Ocho de cada 10 personas que murieron por suicidio en 2024 fueron varones: 3.425 casos frente a 807 de mujeres. La proporción se mantuvo relativamente estable desde 2017.
El fenómeno también ubica a la Argentina entre los países con mayores tasas de suicidio de Sudamérica. Con una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes, el país se encuentra por detrás de Uruguay (19,1) y Chile (10,7), y por encima de Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú.
El contraste con otras formas de violencia letal refuerza la magnitud del cambio. Mientras los homicidios dolosos bajaron a 3,6 cada 100.000 habitantes en 2025, el suicidio cuadruplica esa cifra. Es justamente sobre esta transformación que el informe pone el foco: la leve caída de los homicidios no necesariamente significa que la violencia letal esté desapareciendo, sino que parte de ella está cambiando de forma.
Tucumán, también en alerta
Tucumán también aparece entre las provincias con las tasas más altas del país. En 2025 registró una tasa de 13,5 suicidios cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional de 11,8, lo que ubicó a la provincia en el sexto lugar del ranking nacional. Entre Ríos encabezó la lista, con 20,8 casos cada 100.000 habitantes, mientras que Río Negro tuvo la tasa más baja, con 6,5.
La provincia viene, además, de dos años con registros elevados. En 2024 se contabilizaron 199 casos, con una tasa de 12,3 cada 100.000 habitantes, mientras que en 2023 fueron 205 casos y una tasa de 12,8. En 2025, la cifra ascendió a 227 casos, un 13,3% más que el año anterior.
La demanda de ayuda también creció. La línea 135, creada por el Ministerio de Salud Pública de Tucumán en diciembre de 2021, comenzó a recibir entre 100 y 160 llamadas mensuales durante 2022. En 2024, el promedio llegó a 700 comunicaciones por mes y un año después alcanzó los 30 llamados diarios.
En 2026, mayo cerró con 1.329 comunicaciones y junio con 1.359: alrededor de 45 pedidos de ayuda por día y un 50% más que un año atrás. El servicio funciona las 24 horas, con tres psicólogos disponibles, y articula con el sistema de ambulancias cuando la situación lo requiere.
Menos presupuesto, más demanda
El aumento de los casos ocurre, además, en paralelo a una fuerte reducción de los recursos destinados a salud mental. El informe del Observatorio de Política Criminal advierte sobre una crisis institucional: el programa nacional "Apoyo y Promoción de la Salud Mental" ejecutó apenas el 31,25% de sus fondos vigentes en 2025, el porcentaje más bajo desde que existe registro. Para 2026, el presupuesto original cayó otro 91,6% respecto del año anterior.
La Ley Nacional de Salud Mental establece que el presupuesto destinado a esta área debe alcanzar, como mínimo, el 10% del presupuesto total de salud. Ese objetivo, sin embargo, no se cumplió en ninguno de los últimos diez años.
Frente a este panorama, el informe propone reforzar la prevención comunitaria, mejorar la detección temprana y construir redes de contención que involucren a escuelas, clubes, organizaciones sociales y servicios de salud.
A días del 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, los números obligan a mirar más allá de las estadísticas. Porque mientras una parte de la violencia letal disminuye, otra crece en silencio y golpea con especial fuerza a los jóvenes.