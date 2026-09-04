Suicidio en Argentina: ya es la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años

Este es el eje del informe “[ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina”, elaborado por el Observatorio de Política Criminal. Su autor, Ariel Larroude, analista criminal y director del organismo, reconstruye la evolución de los suicidios a partir de los últimos datos de los registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y del Sistema de Alerta Temprana (SAT-SS). El trabajo advierte sobre lo que define como una “transmutación de la violencia letal”: una transformación en la que la caída de los homicidios convive con un aumento sostenido de las muertes autoinfligidas.