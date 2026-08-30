La Justicia de Bolivia se pone dura contra Fernando Cerimedo

Asimismo, durante la vista judicial se abordó el hallazgo de una tarjeta personal secuestrada al imputado donde figuraba con el título de “asesor principal” del presidente Rodrigo Paz. Cerimedo desestimó la validez del documento, explicando que fue un modelo que no llegó a imprimirse de manera formal y que no existe dicho cargo en la estructura del Estado. Por su parte, Paz había tomado distancia pública días atrás al declarar que el consultor nunca contó con autorización para actuar en representación del Gobierno o de la Presidencia. Cerimedo limitó su vínculo con el mandatario a la asesoría externa durante la campaña.