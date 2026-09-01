Fernando Cerimedo dice que asesoró al presidente de Bolivia “como amigo”

Se trata de otra de las causas abiertas contra él desde que el pasado 18 de agosto fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra acusado de planear el asesinato de su ex pareja, Nadia Beller. Desde la cárcel de Palmasola, la más grande de Bolivia, Cerimedo negó al borde del llanto las acusaciones que pesan contra él: “Me arruinaron la vida”. El ex consultor del presidente boliviano Rodrigo Paz y del argentino Javier Milei negó también cualquier influencia en el Gobierno de Paz: “No despedí ministros, no asigné ministros, no contraté personal. Le di consejos al presidente a modo colaborativo, como amigo”.