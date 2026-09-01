Fernando Cerimedo dice que asesoró al presidente de Bolivia “como amigo”

La situación judicial de Fernando Cerimedo, ex asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz y del argentino Javier Milei, se agrava cada vez más. Este fin de semana, la Justicia boliviana dictó una segunda prisión preventiva por 180 días por supuesto enriquecimiento ilícito.
Se trata de otra de las causas abiertas contra él desde que el pasado 18 de agosto fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra acusado de planear el asesinato de su ex pareja, Nadia Beller. Desde la cárcel de Palmasola, la más grande de Bolivia, Cerimedo negó al borde del llanto las acusaciones que pesan contra él: “Me arruinaron la vida”. El ex consultor del presidente boliviano Rodrigo Paz y del argentino Javier Milei negó también cualquier influencia en el Gobierno de Paz: “No despedí ministros, no asigné ministros, no contraté personal. Le di consejos al presidente a modo colaborativo, como amigo”.
Cerimedo aseguró que, de tener la influencia que se le atribuye, hubiera podido ayudar a Paz a contrarrestar los intentos para debilitar su Gobierno:
“No pueden medir que tenía un alto poder, una alta influencia. Si fuera así, muchas cosas que pasaron en Bolivia no hubieran ocurrido. No lo digo desde el elogio, pero me hubiese gustado aportar desde mi experiencia para que no existan intentos de desestabilizar al Gobierno”, declaró el consultor, haciendo referencia a los conflictos sociales que se extendieron por más de 50 días y pedían la renuncia del presidente.
Los procesos contra Cerimedo se abrieron después de que Beller sobreviviera a tres tiros de arma de fuego y, desde el hospital, denunciara que había sido su ex novio quien intentó matarla para silenciarla.
Beller dijo entonces que Cerimedo era quien gobernaba en Bolivia y que operaba por encima de los ministros. Además de las acusaciones por tentativa de femicidio y enriquecimiento ilícito, Cerimedo es investigado por tráfico de sustancias controladas y violencia familiar.
La semana pasada, Paz admitió que el consultor argentino lo acompañó en la segunda vuelta de las elecciones de 2025 y durante los primeros meses de Gobierno, pero que nunca existió una relación laboral formal. “El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, dijo el presidente boliviano en un vídeo.
Audios
El vicepresidente, Edmand Lara -peleado con Paz-, anunció ayer que presentó un audio a la Fiscalía que vincularía a la esposa del presidente, María Elena Urquidi, con Cerimedo. Concretamente, afirma que en los audios se escucha a cuando ambos negocian cambios en la Policía. “Ustedes van a poder advertir la influencia que tenía Fernando Cerimedo en el Estado”, adelantó Edmand Lara.
Lara, autoproclamado opositor de Rodrigo Paz, ya había sostenido que existían vínculos entre el consultor y la familia presidencial. El material, dijo, será entregado a la Fiscalía, para que se realicen las pericias correspondientes.