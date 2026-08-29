El presidente de Bolivia, bajo la sombra del caso Cerimedo

El escándalo derivó en dos acciones legales que golpean directamente al Ejecutivo. Una acción de cumplimiento presentada ante una sala constitucional de La Paz busca que la Asamblea Legislativa active un juicio de responsabilidades contra Paz por “traición a la patria”, bajo el argumento de que un extranjero -Cerimedo, de nacionalidad argentina- habría ejercido funciones de mando dentro del Gobierno. En Santa Cruz de la Sierra se presentó una denuncia contra Urquidi por hechos de corrupción, a partir de declaraciones de Nadia Beller, ex pareja de Cerimedo, quien la acusó de operar como intermediaria en negociados vinculados a la comercialización de combustible, oro y seguros.