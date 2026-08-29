El presidente de Bolivia, bajo la sombra del caso Cerimedo

SANTA CRUZ, Bolivia.- El escándalo que involucra a Fernando Cerimedo, asesor presidencial de Bolivia, sumó dos frentes en los últimos días: una investigación sobre movimientos millonarios de criptomonedas vinculados a su celular y dos acciones legales que alcanzan directamente al presidente Rodrigo Paz y a su esposa, María Elena Urquidi.
Paz y Urquidi están bajo cuestionamiento en su país por acusaciones que vinculan a Cerimedo, con presuntos actos de corrupción y por las funciones que habría ejercido en el Gobierno, de manera irregular. El jueves se presentó una acción de cumplimiento para que la Asamblea Legislativa active un juicio de responsabilidades contra el presidente por “traición a la patria”.
Según la Agencia de Noticias Fides, el documento fue presentado ante una sala constitucional de La Paz por el abogado Wilmer Vázquez y dos ciudadanos, Jaime Choque y Óscar Vázquez. El jurista explicó que “el presidente del Estado ha cometido traición a la Patria, porque hubo un extranjero en posición de mando” y agregó que la soberanía nacional “debe manejarse con bolivianos, con políticas de Estado de Bolivia, y no con políticas extranjeras”.
Otra novedad en el caso del ex operador político y asesor de políticos de la ultraderecha latinoamericana es el hallazgo de un código encontrado en una captura de pantalla del teléfono de Cerimedo. El celular fue secuestrado como parte de las pruebas de la causa por tentativa de femicidio que enfrenta el asesor.
Según un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia, el código corresponde a una “billetera fría” a través de la cual se movieron más de 44 millones de dólares en seis meses, aunque hoy tiene menos de nueve dólares disponibles.
El senador opositor Leonardo Roca, que rastreó el flujo de fondos, detectó que la cuenta atribuida a Cerimedo derivaba el dinero recibido hacia otras 10 cuentas -una de ellas con movimientos por varios millones de dólares- y que la billetera fue vaciada justo cuando el asesor quedó detenido.
Roca también encontró una conexión entre Cerimedo y una casa de cambios allanada la semana pasada, cuyo representante legal -también detenido con prisión preventiva- habría huido durante el operativo con un bolso con cerca de 700.000 dólares, según consignó ese medio.
El senador remitió la información a la fiscalía y pidió confirmar la cadena de custodia del dispositivo e identificar a los titulares de las cuentas de destino.
El escándalo derivó en dos acciones legales que golpean directamente al Ejecutivo. Una acción de cumplimiento presentada ante una sala constitucional de La Paz busca que la Asamblea Legislativa active un juicio de responsabilidades contra Paz por “traición a la patria”, bajo el argumento de que un extranjero -Cerimedo, de nacionalidad argentina- habría ejercido funciones de mando dentro del Gobierno. En Santa Cruz de la Sierra se presentó una denuncia contra Urquidi por hechos de corrupción, a partir de declaraciones de Nadia Beller, ex pareja de Cerimedo, quien la acusó de operar como intermediaria en negociados vinculados a la comercialización de combustible, oro y seguros.
Beller, una abogada y activista de 34 años, sobrevivió el 17 de agosto a un ataque armado de dos sicarios en Santa Cruz de la Sierra, que ella atribuyó a una orden de Cerimedo para silenciarla por su embarazo.
Cerimedo, de 45 años y ex asesor de Javier Milei, Nasry Asfoura y Jair Bolsonaro, enfrenta actualmente tres procesos penales en Bolivia -tentativa de femicidio, enriquecimiento ilícito y encubrimiento al narcotráfico por vuelos irregulares- y cumple detención preventiva por 180 días.
Más solo
El asunto es que, a medida que se acumulan acusaciones y revelaciones sobre sus actividades, al otrora poderoso y arrogante Cerimedo, gestor de campañas de desinformación y agitador digital del divisionismo social, se le acaban los aliados.
El miércoles, el presidente centroderechista de Bolivia marcó distancia de su asesor personal, conocido en Latinoamérica por su rol de consultor en campañas electorales de líderes de derecha.
El Gobierno boliviano sostiene que el rol de Cerimedo se limitó a tareas de comunicación, versión que contrastan fotografías con el mandatario y declaraciones públicas sobre su injerencia real en la gestión.
El propio Paz salió a respaldar a su esposa, a quien calificó de “intachable”, y minimizó la influencia de su ex asesor en el Ejecutivo.
“Nunca hubo un contrato (...) nunca hubo una relación de trabajo directa” con la presidencia, dijo Paz en un mensaje televisado.
“Jamás tuvo la autorización de representar” al presidente, “al gobierno o a mi familia”, agregó.
Paz reconoció que lo ayudó durante la campaña y al inicio del gobierno, pero que no pudo formar “un sólido formato de trabajo” con él debido a sus compromisos internacionales. El gobierno informó la semana pasada que el argentino era un asesor personal del presidente, pero no un funcionario del Estado.