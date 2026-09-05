Septiembre Musical: el salero español vuelve al teatro San Martín

- Está tan bien escrita que tiene un poder de síntesis plasmado ya originalmente; por supuesto que uno, en su interpretación, trata de exacerbar determinadas cosas y lograr que se transmita ese mensaje a aquellas personas que puedan disfrutar de nuestra apuesta. También considero que en los tiempos acelerados que corren, el periodo de atención de todos en general, nosotros como intérprete o como público, se va achicando. Plasmar una ópera de tres o cuatro horas se hace realmente cada vez más complejo y quizás hasta sea un poco menos atractivo para el público. No quiero decir que no se hagan óperas grandes, que son patrimonio mundial y hay que sostenerlas, pero sí hay que entusiasmar a la gente para que eso suceda. Eventualmente acercar este tipo de propuestas más reducidas en cuanto a tiempo es un aliciente y ayuda a la convocatoria de nuevos públicos. Debemos generar el ámbito para que la gente que no es propia del ambiente, sienta que es un lugar para irse acercando, consumiendo y adueñándose. Es una puerta de entrada en un largo camino de aprendizaje.