Septiembre Musical: Tucumán se prepara para un mes de música, danza y grandes espectáculos
Resumen para apurados
- Tucumán celebrará la 66ª edición del festival Septiembre Musical del 3 de septiembre al 4 de octubre para promover la cultura con espectáculos de danza, música y teatro.
- El histórico evento incluirá elencos provinciales, figuras nacionales e internacionales, y shows gratuitos distribuidos en teatros, museos y unos 60 bares de la provincia.
- La propuesta busca descentralizar el acceso a la cultura, dinamizar el turismo local y consolidar a Tucumán como un polo artístico de referencia en el norte argentino.
Durante más de seis décadas, el Septiembre Musical se convirtió en una de las citas culturales más importantes de Tucumán. Este año, el festival volverá a desplegar su programación durante un mes, con una agenda que combinará grandes producciones, música popular, danza, teatro y propuestas para toda la familia.
La 66ª edición del Septiembre Musical se desarrollará del 3 de septiembre al 4 de octubre, organizada por el Gobierno de Tucumán, a través del Ente Cultural, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La programación tendrá como protagonistas a los Cuerpos Estables de la Provincia, artistas locales, invitados nacionales e internacionales y producciones independientes.
La presidenta del Ente Cultural de Tucumán, Sandra Maldonado, destacó la continuidad del festival y el respaldo del Gobierno provincial. “El Septiembre Musical es un orgullo para la provincia. Agradecemos el acompañamiento del gobernador, Osvaldo Jaldo, que siempre está mirando la cultura y sosteniéndola como una política pública para que todos los trabajadores del arte y de la cultura puedan expresarse en estos festivales tan importantes”, señaló.
Una apertura con sello lírico
El festival tendrá su apertura el 3 de septiembre en el Teatro San Martín, con La Verbena de la Paloma, una de las obras más populares del género lírico español.
La puesta estará a cargo de los elencos estables de la Provincia, con la participación del Coro Estable y la Orquesta Estable, bajo la dirección musical del maestro Jorge Bulacia Soler.
El Teatro San Martín concentrará además buena parte de las propuestas más destacadas de esta edición. Allí se presentarán Carlos Rivero, con su espectáculo Pureza; el Homenaje al Pato Gentilini; el Cuarteto de Buenos Aires; Yiya, el musical; el festival Guitarras del Mundo y Fra Tenori, entre otras producciones.
El foyer del coliseo tucumano también tendrá actividad durante septiembre y los primeros días de octubre con el tradicional Ciclo de Música de Cámara.
Uno de los momentos centrales llegará con El Lago de los Cisnes, una producción que reunirá al Ballet Estable y la Orquesta Estable de la Provincia para abordar una de las obras fundamentales del repertorio clásico. Las funciones se realizarán entre fines de septiembre y comienzos de octubre.
Hilda Lizarazu, Lito Vitale y un homenaje a Charly García
Entre las visitas destacadas estará la presentación de Hilda Lizarazu junto a Lito Vitale, quienes llevarán al escenario Hilda canta Charly, un recorrido por la obra de Charly García.
Lizarazu, quien integró durante varios años una de las bandas vinculadas al músico, revisitará diferentes etapas de su cancionero. El espectáculo contará con dirección musical, arreglos y producción de Vitale.
La programación también tendrá un homenaje al Indio Solari. La propuesta se realizará en el Centro Cultural Juan B. Terán, con entrada libre y gratuita, y contará con la participación de Baltasar Comotto y Gaspar Benegas, integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, junto a músicos de la escena tucumana.
Maldonado destacó la amplitud de la agenda y remarcó que el festival buscará reunir diferentes generaciones y estilos musicales.
Música popular, danza y espectáculos gratuitos
El Teatro Orestes Caviglia será otro de los escenarios principales. Allí, el Ballet Contemporáneo presentará Paisajes Interiores y ¿Todavía cantamos?, una propuesta construida alrededor del legado artístico, cultural y humano de Mercedes Sosa.
La programación sumará además jazz, teatro y distintas producciones independientes.
En el Centro Cultural Juan B. Terán habrá una fuerte presencia de la música popular, con actividades de acceso libre y gratuito. Además del homenaje al Indio Solari, se realizará una Noche Tropical, con Kalama como uno de sus protagonistas, y habrá encuentros vinculados al trap, el rap, el folklore y el rock.
También regresará la tradicional Feria de las Colectividades.
El Patio Lola Mora se incorporará nuevamente al circuito del festival con diferentes actividades artísticas y culturales. El folklore tendrá su espacio en el Museo Folklórico Provincial, con presentaciones de artistas tucumanos, el ciclo Tucumán en Canto y un Encuentro de Charangos.
Otros museos dependientes del Ente Cultural también ofrecerán actividades especialmente programadas para esta edición.
Los más chicos tendrán sus propias propuestas, entre ellas ¿Quién es, dónde está? y un videograma con la actuación de Lilian Mirkin.
Más de 5.000 bailarines en la plaza Independencia
La danza volverá a ocupar un lugar destacado con una nueva edición de Tucumán Danza, que llevará el festival al corazón de la ciudad.
El encuentro se realizará el 26 de septiembre en Plaza Independencia y reunirá a más de 5.000 bailarines pertenecientes a academias y escuelas de danzas folklóricas de distintos puntos de la provincia.
La plaza se convertirá así en un escenario a cielo abierto para una de las expresiones culturales con mayor arraigo en Tucumán.
El Septiembre Musical también se muda al interior
Uno de los principales objetivos de esta edición será ampliar la presencia territorial del festival. La programación no quedará concentrada en San Miguel de Tucumán, sino que llegará a distintas localidades de la provincia.
Habrá actividades en Yerba Buena, Tafí Viejo, Lules, El Cadillal, Monteros, Famaillá, Amaicha del Valle, Trancas, Raco, San Pedro de Colalao y Santa Ana, entre otros puntos.
También continuará el trabajo conjunto con el Consejo Provincial de Cultura, que permitirá sumar propuestas en diferentes localidades.
A esto se agregará Cultura Bar, una iniciativa que llevará música en vivo a bares y espacios de distintos puntos de la provincia. Según explicó Maldonado, serán alrededor de 60 bares los que recibirán a artistas locales de distintos géneros.
El festival también tendrá un circuito de música en librerías, con presentaciones previstas en El Ateneo, Cúspide Centro, Cúspide Yerba Buena y El Griego.
“Estamos tratando de potenciar al artista tucumano, el talento de Tucumán, y también, por supuesto, con invitados nacionales e internacionales”, sostuvo Maldonado.