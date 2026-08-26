Septiembre Musical: Tucumán se prepara para un mes de música, danza y grandes espectáculos

La presidenta del Ente Cultural de Tucumán, Sandra Maldonado, destacó la continuidad del festival y el respaldo del Gobierno provincial. “El Septiembre Musical es un orgullo para la provincia. Agradecemos el acompañamiento del gobernador, Osvaldo Jaldo, que siempre está mirando la cultura y sosteniéndola como una política pública para que todos los trabajadores del arte y de la cultura puedan expresarse en estos festivales tan importantes”, señaló.