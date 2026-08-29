Última presentación de “Ida y vuelta”: se va Sandra Márquez

“Ida y vuelta” es el nombre del show que implica la despedida de Sandra Márquez de Tucumán, para su regreso a Buenos Aires. La cantante propone un recorrido amplio por el tango, el folclore y el rock con invitados especiales como Víctor Juárez, Luis Gómez Salas, Luis Diez, Adriana Tula, Trío Tre’s (Carlos Rivero, Alberto Manzanares y Gustavo Linares), Julián Morel, Grillo Córdoba. Patricia Rodriguez y Ernesto Klass, Haydee Mariel y Sebastián Uro, para que al final circule el micrófono. La cita será desde las 21 en Boulevard Concert (Dean Funes 965).

En La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos), la propuesta de hoy a las 21.30 reunirá música y letras con Marco Rossi Peralta, cantautor y escritor tucumano, autor de los libros “Micumán”, “El mosquito”, “La vida en el norte” y “Ladrillos para la casa que quisimos construir” que presentará canciones propias con Silvina De Faveri como anfitriona y entrada al sobre.

Downtown (24 de Septiembre 351) recibirá a Yael Rodríguez y a Germán Herrero con un repertorio de pop latino y rock nacional. En el circuito de Dj, en La Cúpula (San Juan y Maipú) estará Pablo Moreno; y en Boris (San Juan 1.131), Octavio Carbonell.