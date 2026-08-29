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Última función en El Círculo de la Prensa: se despide “Melodramas”
Última función en El Círculo de la Prensa: se despide “Melodramas”
Hace 5 Hs

Hoy a las 20 será la última función de “Melodramas. Teatro de máscaras” en El Círculo de la Prensa (Córdoba 240), que reúne dos comedias cortas atravesadas por la gestualidad corporal en la composición de los personajes. “El oso”, de Antón Chéjov, y un corrido mexicano con interpretados por Antonella Mazziotti, Juan Pablo Quiroga y Pablo Mellace, con Lilian Mirkin en la dirección.

En La Rosalba (en la zona de El Cristo de Yerba Buena) desde las 21 se repondrá “Cabras no caballos”, con Sandra Pérez Luna y Yoca Gil dirigidas por Verónica Pérez Luna en una revisión de historias y relatos familiares. A esa misma hora, en la Sociedad Española de Tafí Viejo (avenida Alem y Belgrano) se verá la comedia de enredos “Mi mujer es el plomero”, de Hugo Marcos y con Marcelo Escala, Marcelo Nonasco,Viky Robledo, Flor Sal Zurita, Edith Montoya y Lucía Latina. También a las 21, pero en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930) se presentará “Ministerio de la Posibilidad: La gestión del deseo”, dirigida por Belén Mercado y con Paula Marcoux, José María Risso y Mauricio Ramos Yassine. A las 21.30, Pablo Vera volverá a escena con su “Güérfana ereje”, su show teatral musical en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124).

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