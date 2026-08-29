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Marcos Lescano llega con Eslavos y recupera La 25

El músico trae su nueva banda a Tucumán.

Marcos Lescano
Marcos Lescano
Hace 5 Hs

Por primera vez, Eslavos actuará en Tucumán: será esta noche, desde las 20 y en La Gesta Cultural (avenida Alem 747), con una previa que será abierta por los santafesinos de Bermejos con su homenaje a Callejeros y el rock tucumano de The Chetiroll Band y de Pato Herrero. El grupo es liderado por Marcos Lescano (foto), y en el show recorrerá tanto su nuevo repertorio propio como las conocidas canciones de La 25, la banda que lo tuvo como guitarrista por años. Su paso por la provincia es una escala de la gira nacional que oficia de presentación del proyecto creado hace cuatro años, que tiene a “Desembarco popular” como su disco debut. Junto al vocalista estarán Federico Yankee Varela, Lucas Peñalva, Lucas Berns, Hernán Leiva y Juan Ildarraz.

Dentro del rock tucumano habrá otro tributo a Callejeros, cuando pasada la medianoche Inoxidable Pasión se presente en José Cuervo (Miguel Lillo 352). En Cumpitas (avenida Aconquija 1.900, Yerba Buena) estará desde las 22 Se Cae el Piso, mientras que en Oskar (Virgen de la Merced 611) actuarán Lu Elsinger, Dolores Mora y Calle Cortada.

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