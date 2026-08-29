Marcos Lescano llega con Eslavos y recupera La 25

Por primera vez, Eslavos actuará en Tucumán: será esta noche, desde las 20 y en La Gesta Cultural (avenida Alem 747), con una previa que será abierta por los santafesinos de Bermejos con su homenaje a Callejeros y el rock tucumano de The Chetiroll Band y de Pato Herrero. El grupo es liderado por Marcos Lescano (foto), y en el show recorrerá tanto su nuevo repertorio propio como las conocidas canciones de La 25, la banda que lo tuvo como guitarrista por años. Su paso por la provincia es una escala de la gira nacional que oficia de presentación del proyecto creado hace cuatro años, que tiene a “Desembarco popular” como su disco debut. Junto al vocalista estarán Federico Yankee Varela, Lucas Peñalva, Lucas Berns, Hernán Leiva y Juan Ildarraz.