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“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga

Nacido en Catamarca pero adoptado por Tucumán, el compositor, pianista y arreglador dejó una obra fundamental para entender nuestra identidad musical. Tenía 94 años

ADIÓS. El talentoso compositor murió a los 94 años. ARCHIVO LA GACETA
ADIÓS. El talentoso compositor murió a los 94 años. ARCHIVO LA GACETA
Por Ariane Armas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El compositor y pianista "Pato" Gentilini, figura clave del folclore del noroeste argentino, falleció a los 94 años en Tucumán, dejando un legado musical fundamental.
  • Nacido en Catamarca y adoptado por Tucumán, se destacó como un talentoso arreglador y creador que definió la identidad musical de la región a lo largo de su extensa carrera.
  • Su partida marca el fin de una era para el folclore del NOA, pero su vasta obra como referente musical seguirá siendo un pilar de consulta para las futuras generaciones.
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