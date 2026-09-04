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Árbitros confirmados para los cuartos de final: quiénes dirigirán a Boca, Platense y Estudiantes en las copas

La Conmebol dio a conocer las designaciones arbitrales para los duelos de ida de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Andrés Matonte estará en el Maracaná, Esteban Ostojich impartirá justicia en La Plata y el chileno Piero Maza dirigirá en La Bombonera.

ELEGIDOS. Matonte, Maza y Ostojich dirigirán a Platense, Boca y Estudiantes respectivamente.
ELEGIDOS. Matonte, Maza y Ostojich dirigirán a Platense, Boca y Estudiantes respectivamente.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Conmebol designó a Andrés Matonte, Esteban Ostojich y Piero Maza para dirigir la ida de cuartos a Platense, Estudiantes y Boca el 8 y 9 de septiembre en Brasil y Argentina.
  • Matonte dirigirá a Platense por primera vez, mientras que Ostojich y Maza ya registran antecedentes arbitrando a Estudiantes y Boca respectivamente en certámenes continentales.
  • Los clubes argentinos abrirán llaves decisivas rumbo a las semifinales continentales, en una fase que también tendrá a los jueces locales Facundo Tello y Darío Herrera en acción.
Resumen generado con IA

La Conmebol oficializó las ternas arbitrales para los cruces de ida correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Con tres representantes argentinos todavía en carrera en el plano internacional, el cuadro de autoridades quedó definido para las presentaciones de Platense, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, además de confirmar la presencia de dos jueces nacionales en otras llaves del continente.

Por la Copa Libertadores, Platense abrirá la serie el martes 8 de septiembre desde las 19 cuando visite a Fluminense en el mítico estadio Maracaná. Para este duelo histórico del "Calamar", la entidad sudamericana designó al uruguayo Andrés Matonte como juez principal —quien lo arbitrará por primera vez en su carrera—, acompañado en la cabina del VAR por su compatriota Andrés Cunha. En la misma competencia, Estudiantes recibirá a Corinthians el miércoles 9 desde las 21:30 con el arbitraje del también uruguayo Esteban Ostojich (secundado por Antonio García en la tecnología). Será la cuarta ocasión del charrúa dirigiendo al "Pincha", con un balance previo de una victoria, una parda y una derrota.

En la Copa Sudamericana, Boca Juniors tendrá el choque de ida frente a Sao Paulo el martes 8 a partir de las 21.30 en La Bombonera. El encargado de impartir justicia será el chileno Piero Maza, junto a Fernando Vejar a cargo del VAR. Maza ya dirigió al "Xeneize" en cuatro oportunidades (dos triunfos, una igualdad y una caída), con el antecedente más inmediato en la victoria 3-1 ante Deportivo Recoleta por los octavos de final.

La designación de autoridades también incluyó a jueces argentinos para otros compromisos de la fase: Facundo Tello (con Silvio Trucco en el VAR) será la máxima autoridad en el duelo de ida de la Libertadores entre Independiente del Valle y Flamengo en Ecuador, mientras que Darío Herrera (asistido por Hernán Mastrángelo en la tecnología) pitará el cruce de Sudamericana entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama en Bogotá.

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