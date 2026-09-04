Árbitros confirmados para los cuartos de final: quiénes dirigirán a Boca, Platense y Estudiantes en las copas

Por la Copa Libertadores, Platense abrirá la serie el martes 8 de septiembre desde las 19 cuando visite a Fluminense en el mítico estadio Maracaná. Para este duelo histórico del "Calamar", la entidad sudamericana designó al uruguayo Andrés Matonte como juez principal —quien lo arbitrará por primera vez en su carrera—, acompañado en la cabina del VAR por su compatriota Andrés Cunha. En la misma competencia, Estudiantes recibirá a Corinthians el miércoles 9 desde las 21:30 con el arbitraje del también uruguayo Esteban Ostojich (secundado por Antonio García en la tecnología). Será la cuarta ocasión del charrúa dirigiendo al "Pincha", con un balance previo de una victoria, una parda y una derrota.