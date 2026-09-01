Adam Bareiro fue operado y Boca lo perdería por el resto de 2026

Resumen para apurados
- El delantero de Boca, Adam Bareiro, fue operado este martes de una hernia de disco lumbar tras fallar el tratamiento conservador y se perderá todo el 2026.
- El paraguayo no juega desde mayo por lesiones previas y no pudo evitar el quirófano pese a realizar bloqueos y kinesiología para intentar volver a las canchas.
- Con su retorno proyectado para 2027, el DT Rodolfo Arruabarrena deberá apostar en la delantera por los atacantes Enner Valencia, Miguel Merentiel y Milton Giménez.
Adam Bareiro finalmente debió someterse a una cirugía. El delantero de Boca fue operado este martes por la hernia de disco lumbar que lo mantiene alejado de las canchas desde hace varios meses y quedó prácticamente descartado para lo que resta de la temporada.
La intervención abrió ahora una nueva etapa. Bareiro deberá afrontar una rehabilitación de varios meses y, si la evolución marcha dentro de los plazos previstos, podría volver a estar disponible recién a comienzos de 2027.
La operación fue la última alternativa. Tanto el cuerpo médico como el futbolista habían intentado evitarla mediante un tratamiento conservador que incluyó un bloqueo lumbar, sesiones de kinesiología y trabajos de gimnasio. Incluso llegó a realizar movimientos livianos sobre el césped.
Sin embargo, cada intento por incrementar las cargas volvió a generar molestias y terminó inclinando la decisión hacia el quirófano.
Una ausencia que comenzó en mayo
El último partido de Bareiro fue el 9 de mayo frente a Huracán. Aquella vez debió abandonar la cancha antes del entretiempo debido a una lesión muscular en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo.
La recuperación se extendió más de lo esperado y terminó dejándolo afuera del Mundial 2026 con Paraguay. Cuando parecía estar cerca de superar aquella lesión, apareció el problema lumbar que finalmente requirió la intervención.
Así, el delantero todavía no pudo disputar minutos durante el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de Boca.
La situación presenta además una particularidad. Bareiro había llegado para ocupar el lugar que dejó Edinson Cavani, cuya última etapa estuvo condicionada por reiterados problemas físicos y una lesión lumbar. Ahora, el paraguayo también debió ser operado por una afección en esa zona.
Ante las dificultades para recuperar a Bareiro, Boca decidió reforzar su ataque con Enner Valencia. Arruabarrena cuenta además con Miguel Merentiel y Milton Giménez para afrontar un calendario en el que el paraguayo ya prácticamente no aparece como alternativa.