El debut de Lionel Messi en la Selección Argentina: la historia de un estreno que duró apenas 93 segundos

Antes de convertirse en campeón del mundo, ganar la Copa América y transformarse en uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol argentino, Lionel Messi tuvo un debut inesperado con la Selección mayor. Su primera aparición con la camiseta albiceleste terminó de manera abrupta y quedó marcada por una expulsión que todavía permanece en la memoria de los hinchas.