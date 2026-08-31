El debut de Lionel Messi en la Selección Argentina: la historia de un estreno que duró apenas 93 segundos

Resumen para apurados
- Lionel Messi debutó en la Selección mayor argentina el 17 de agosto de 2005 ante Hungría en Budapest, donde fue expulsado por un forcejeo tras jugar apenas 93 segundos.
- El delantero de 18 años llegó al seleccionado tras brillar en el Mundial Sub 20 de 2005, luego de que la AFA asegurara su convocatoria para evitar que jugara para España.
- Pese al accidentado inicio, Messi construyó una carrera histórica en la Selección, disputó cinco Mundiales y se consagró campeón del mundo en Qatar 2022.
Antes de convertirse en campeón del mundo, ganar la Copa América y transformarse en uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol argentino, Lionel Messi tuvo un debut inesperado con la Selección mayor. Su primera aparición con la camiseta albiceleste terminó de manera abrupta y quedó marcada por una expulsión que todavía permanece en la memoria de los hinchas.
La historia comenzó incluso antes de aquel estreno en Europa. Las autoridades del fútbol argentino seguían de cerca el crecimiento del joven rosarino, que ya comenzaba a destacarse en las divisiones inferiores del Barcelona. España también observaba su evolución y existía preocupación por la posibilidad de que el futbolista pudiera optar por representar a ese país.
Por ese motivo, la Selección argentina buscó asegurar cuanto antes su vínculo deportivo con el equipo nacional.
El primer partido de Messi con Argentina
El primer paso ocurrió el 29 de junio de 2004, cuando Messi tenía apenas 17 años. El juvenil participó de un amistoso de la Selección argentina Sub 20 frente a Paraguay en el estadio de Argentinos Juniors.
El escenario no era menor: se trataba del mismo club donde Diego Maradona había comenzado a construir su leyenda futbolística.
Aquel encuentro significó el primer partido de Messi con una camiseta argentina en una cancha oficial y permitió que el país comenzara a disfrutar de un futbolista que, pocos años después, se convertiría en la principal figura del seleccionado.
Su consagración internacional llegó rápidamente. En 2005, Messi fue una de las grandes figuras del Mundial Sub 20 disputado en Países Bajos. Argentina se consagró campeona y el rosarino terminó el torneo con el Balón de Oro y la Bota de Oro, una actuación que aceleró su llegada a la Selección mayor.
Cuándo debutó Messi en la Selección mayor
El estreno con el seleccionado absoluto ocurrió el 17 de agosto de 2005, en un amistoso frente a Hungría disputado en el estadio Ferenc Puskás de Budapest.
El entrenador era José Pekerman y Argentina se impuso por 2-1 con goles de Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze.
Messi comenzó el partido entre los suplentes y recibió la oportunidad durante el segundo tiempo. A los 18 minutos de la etapa final, Pekerman decidió enviarlo al campo de juego en reemplazo de Lisandro López.
Lo que ocurrió después fue completamente inesperado.
Messi estuvo apenas 93 segundos en cancha
El joven delantero llevaba la camiseta número 19 y apenas había comenzado a participar del partido cuando protagonizó un cruce con el defensor húngaro Vilmos Vanczák.
Durante la disputa, ambos jugadores tuvieron un forcejeo y Messi realizó un movimiento con el brazo que el árbitro interpretó como una agresión.
La consecuencia fue inmediata: tarjeta roja para el debutante argentino.
Messi había ingresado hacía apenas 93 segundos.
La expulsión convirtió aquel estreno en una situación insólita. El futbolista que años después sería capitán y campeón del mundo comenzó su historia con la Selección mayor viendo cómo su debut terminaba prácticamente antes de empezar.
El episodio ocurrió cuando Messi tenía apenas 18 años y se convirtió en uno de los momentos más curiosos de su extensa trayectoria internacional.
De una expulsión insólita a una historia legendaria
Aquel comienzo estuvo lejos de anticipar lo que vendría. Messi se consolidó rápidamente como una pieza fundamental de la Selección argentina y disputó cinco Mundiales.
Con el seleccionado mayor logró finalmente conquistar los títulos que durante años se le habían negado: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y nuevamente la Copa América 2024.
El debut que había durado apenas 93 segundos terminó siendo apenas el primer capítulo de una trayectoria histórica.
Desde aquella noche en Budapest hasta la consagración mundial en Qatar pasaron más de 17 años. En ese recorrido, Messi pasó de ser un juvenil que apenas tuvo tiempo de tocar la pelota en su estreno a convertirse en capitán, máximo referente y campeón del mundo con la Selección argentina.