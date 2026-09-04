Cómo llega Racing al partido con Atlético Tucumán: seis fechas sin ganar y un clima cada vez más tenso

Resumen para apurados
- Racing recibe este domingo a Atlético Tucumán en Avellaneda en un clima tenso, urgido por cortar una racha de seis partidos sin ganar en el Clausura.
- El equipo marcha penúltimo en la zona B con cinco puntos y cayó ante Independiente Rivadavia, lo que desató críticas de los hinchas hacia la gestión de Diego Milito.
- Con la Copa Argentina como único resguardo, Racing precisa una victoria para aliviar la presión del público y revertir su posición en la tabla anual.
Atlético Tucumán visitará este domingo, desde las 21.30, a un Racing atravesado por un escenario bastante más complejo de lo que indica solamente la tabla. La “Academia” llega al duelo en el Cilindro con apenas cinco puntos, penúltima en la zona B y sin ganar por el Clausura desde la primera fecha. Pero el mal momento deportivo convive además con un clima institucional cada vez más tenso, con cuestionamientos a la dirigencia encabezada por Diego Milito y un descontento que ya se hizo sentir desde las tribunas.
Racing acumula seis partidos sin victorias en el torneo local, con cuatro derrotas y dos empates desde aquel triunfo inicial. La última caída, 3-1 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, profundizó un presente que lo mantiene lejos de los puestos de clasificación a los playoffs y también relegado en la tabla anual: marcha 22°, con 26 puntos.
Sin embargo, los resultados no terminan de explicar por completo su campaña. El equipo de Juan Pablo Vojvoda mostró en varios encuentros pasajes competitivos y generó situaciones, pero pagó caro sus errores y mostró poca eficacia en momentos determinantes. En medio de esa irregularidad, Matko Miljevic aparece como uno de los futbolistas capaces de darle mayor claridad en los últimos metros, mientras que Adrián Martínez continúa siendo la principal referencia ofensiva.
El ruido alrededor
El contexto político tampoco ayuda. Los cuestionamientos a Milito crecieron en las últimas semanas y parte del público ya expresó su descontento contra la comisión directiva. El presidente decidió romper el silencio y reconoció que el presente está muy lejos de lo esperado. “Racing no puede estar en la posición de la tabla en la que se encuentra actualmente. No estamos contentos, como tampoco lo está la gente, y tienen razón”, expresó.
Milito fue incluso más allá y asumió como un error la renovación por tres años de Gustavo Costas, su anterior entrenador. Según explicó, la dirigencia no dimensionó correctamente el desgaste que podía existir en el ciclo. Al mismo tiempo respaldó a Vojvoda y pidió paciencia con un proyecto que todavía intenta encontrar estabilidad.
Por eso, el domingo se espera un Cilindro especialmente sensible. Una mala entrada en partido puede alimentar rápidamente el malestar de los hinchas y Atlético deberá saber convivir con ese contexto. La presión, en principio, estará más del lado del dueño de casa.
La Copa, el refugio
Dentro de ese panorama, la Copa Argentina aparece como el principal motivo para sostener la ilusión. Racing venció 1-0 a Belgrano en San Luis, con un gol tempranero de Tomás Conechny, y se metió entre los ocho mejores del certamen por segundo año consecutivo. Ese torneo se convirtió en una vía paralela para intentar rescatar una temporada que en el campeonato local todavía no encuentra rumbo.
Vojvoda, además, prepara modificaciones para recibir al “Decano”. Matías Pérez, una de las últimas incorporaciones, se perfila para debutar como titular en la zaga. Marcos Rojo volvió a entrenarse a la par después de una molestia muscular y pelea por un lugar con Gonzalo Escudero. En el medio, Gastón Lodico y Matías Zaracho disputan una posición, mientras que adelante Lautaro Díaz, recuperado de un desgarro, busca desplazar a Conechny para acompañar a Martínez.
La probable formación sería con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Pérez, Escudero o Rojo, Alfonso Espino; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Lodico o Zaracho; Miljevic; Díaz o Conechny y Martínez.
Atlético tendrá enfrente, entonces, a un rival con nombres importantes y recursos suficientes para reaccionar, pero también a un equipo golpeado, urgido y rodeado de ruido. En el Apertura, Racing goleó 3-0 al “Decano” en Tucumán, en plena transición entre los ciclos de Hugo Colace y Julio César Falcioni.
Ahora el escenario será otro. Para los de Avellaneda, cada error puede agrandar la tensión; para el “Decano”, entender cómo jugar con esa ansiedad puede convertirse en una de las claves de la noche.