Cómo llega Racing al partido con Atlético Tucumán: seis fechas sin ganar y un clima cada vez más tenso

Atlético Tucumán visitará este domingo, desde las 21.30, a un Racing atravesado por un escenario bastante más complejo de lo que indica solamente la tabla. La “Academia” llega al duelo en el Cilindro con apenas cinco puntos, penúltima en la zona B y sin ganar por el Clausura desde la primera fecha. Pero el mal momento deportivo convive además con un clima institucional cada vez más tenso, con cuestionamientos a la dirigencia encabezada por Diego Milito y un descontento que ya se hizo sentir desde las tribunas.