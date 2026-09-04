Comienza el Mundial Sub 20 femenino: Argentina disputa el partido inaugural en Polonia
El equipo conducido por Christian Meloni abre la 12ª edición de la Copa del Mundo este sábado frente a las anfitrionas en Katowice. Sedes, formato, el historial del certamen y la agenda completa de la "Albiceleste" en el Grupo A.
Resumen para apurados
- La selección argentina debuta este sábado ante la anfitriona Polonia en Katowice para inaugurar la 12ª edición del Mundial Sub 20 femenino.
- El equipo de Christian Meloni clasificó tras subir al podio sudamericano y busca revalidar su histórico avance a octavos de final logrado en 2024.
- Integrando el Grupo A con Benín y México, Argentina intentará superar la fase de grupos para consolidar el protagonismo internacional del fútbol femenino.
El Mundial Sub 20 femenino arranca este sábado en Polonia. Del 5 al 27 de septiembre, el certamen reunirá a 24 selecciones distribuidas en cuatro sedes: Katowice, Lodz, Bielsko-Biala y Sosnowiec. La jornada inaugural tendrá como atractivo central la presentación de la selección argentina, que disputará el partido de apertura frente al conjunto local desde las 10 en el estadio Arena Katowice.
El seleccionado nacional consiguió su lugar tras subirse al podio en el Sudamericano Sub 20 (donde selló su clasificación al vencer a Colombia en el hexagonal final, junto a Brasil y Ecuador) y buscará confirmar la mejora que empezó en Colombia 2024. En aquella edición, la "Albiceleste" logró la primera victoria de su historia en la categoría al derrotar 1-0 a Costa Rica, igualó 3-3 ante Países Bajos y llegó por primera vez a los octavos de final en torneos internacionales femeninos de cualquier división.
Respecto al partido inicial ante las anfitrionas, el entrenador Christian Meloni advirtió sobre la paridad y el desarrollo del rival: "La Federación Polaca ha realizado una labor encomiable; sus seleccionados juveniles progresaron enormemente y consiguieron un empate contra Alemania en la Eurocopa Sub-19. Están siguiendo un camino similar al nuestro, pasando de un plano menor a un lugar protagónico".
El Grupo A tiene algunas particularidades: Polonia y Benín disputan su primera Copa del Mundo de la categoría, mientras que México aparece como el rival de mayor experiencia internacional tras ser subcampeón de la Concacaf y alcanzar el podio en el último Mundial Sub 17.
La agenda de la Selección argentina en la fase de grupos
Fecha 1: Sábado 5 de septiembre, 10:00 vs. Polonia (Arena Katowice)
Fecha 2: Martes 8 de septiembre, 10:00 vs. Benín (Arena Katowice)
Fecha 3: Viernes 11 de septiembre, 13:00 vs. México (Arena Katowice)
El sistema de competencia establece que avanzarán a octavos de final las dos mejores selecciones de cada una de las seis zonas junto a los cuatro mejores terceros. El cuadro general cuenta con la presencia de Corea del Norte como defensora del título (campeona en 2006, 2016 y 2024), acompañada por selecciones de peso como Estados Unidos y Alemania (tres títulos cada una), Japón y España.
Los grupos del Mundial Sub 20 femenino:
Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín
Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania
Grupo C: Francia, República de Corea, Ghana, Ecuador
Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia
Grupo E: RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal
Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia