Comienza el Mundial Sub 20 femenino: Argentina disputa el partido inaugural en Polonia

El seleccionado nacional consiguió su lugar tras subirse al podio en el Sudamericano Sub 20 (donde selló su clasificación al vencer a Colombia en el hexagonal final, junto a Brasil y Ecuador) y buscará confirmar la mejora que empezó en Colombia 2024. En aquella edición, la "Albiceleste" logró la primera victoria de su historia en la categoría al derrotar 1-0 a Costa Rica, igualó 3-3 ante Países Bajos y llegó por primera vez a los octavos de final en torneos internacionales femeninos de cualquier división.