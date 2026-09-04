Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

El modelo, caracterizado por terminar entre la rodilla y la mitad de la pantorrilla, comenzó a ganar presencia nuevamente en las calles y en las propuestas de distintas firmas. Si bien el regreso ya había empezado a advertirse durante 2025, en 2026 la tendencia se consolidó y aparece como una de las apuestas fuertes para la temporada primavera-verano.