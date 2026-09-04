Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Resumen para apurados
- La moda impone el regreso del pantalón capri en las calles esta primavera 2026, impulsada por la necesidad de renovar las siluetas tras años de prendas oversize.
- Popularizada por Audrey Hepburn y furor en los años 2000, la prenda resurge adaptada con telas sastreras, cortes rectos y combinaciones con calzado bajo.
- Aunque no destronará al clásico jean, el diseño se consolidará como la alternativa versátil e intermedia indispensable para la temporada de media estación.
Después de varias temporadas dominadas por los pantalones amplios, las piernas extra largas y las siluetas oversize, la moda vuelve a cambiar de rumbo. Esta primavera, el ruedo se acorta y una prenda que parecía haber quedado en el pasado recupera protagonismo: el pantalón capri.
El modelo, caracterizado por terminar entre la rodilla y la mitad de la pantorrilla, comenzó a ganar presencia nuevamente en las calles y en las propuestas de distintas firmas. Si bien el regreso ya había empezado a advertirse durante 2025, en 2026 la tendencia se consolidó y aparece como una de las apuestas fuertes para la temporada primavera-verano.
Un clásico que atraviesa generaciones
Aunque hoy los capri suelen estar relacionados con la estética de los años 2000, su historia comenzó mucho antes. El nombre hace referencia a la isla italiana de Capri y el diseño alcanzó popularidad durante el siglo XX.
Una de las figuras que ayudó a instalarlo como una prenda elegante fue Audrey Hepburn, quien lo incorporó a looks sencillos y sofisticados. Con el paso de las décadas, el pantalón fue adoptando distintas formas hasta convertirse en uno de los símbolos de la moda dosmilera.
Durante los 2000, los capri aparecían especialmente combinados con tops ceñidos, musculosas, remeras y calzado informal. También tuvieron una fuerte presencia en películas y series de televisión, entre ellas Sex and the City, que se convirtió en uno de los grandes referentes de la estética de aquella época.
Ahora, como ocurre con muchas tendencias que regresan de los 90 y los 2000, la propuesta no consiste en copiar aquellos estilismos al pie de la letra, sino en recuperar la silueta y adaptarla a los códigos actuales.
Cómo se usan los capri en 2026
La gran novedad está en las combinaciones. El pantalón capri ya no aparece únicamente en denim: también se encuentra en versiones sastreras, de algodón, tejidos y diferentes texturas.
Además, la pierna puede ser ajustada o presentar una caída más recta y relajada. Esa variedad permite incorporarlo tanto a outfits informales como a propuestas más sofisticadas.
Una de las claves para actualizarlo es combinarlo con prendas que generen contraste. Una camisa amplia, un blazer, un cardigan o incluso una remera básica pueden funcionar como complemento.
El calzado también adquiere especial importancia. Ballerinas, kitten heels, mocasines y sandalias de tiras son algunas de las opciones que mejor acompañan este largo, ya que dejan los tobillos y parte de la pierna a la vista.
¿Puede destronar al jean?
Aunque el regreso de los capri es evidente, hablar del final del jean sería exagerado. El denim continúa siendo una de las prendas esenciales del guardarropa y mantiene su lugar entre los clásicos de la moda.
Lo que sí está cambiando es la forma y la proporción de los pantalones que dominan las tendencias. Después de años en los que los wide leg, baggy y modelos oversize marcaron el ritmo, la temporada propone una alternativa mucho más corta.
El capri introduce otra relación entre el pantalón y el calzado, deja más piel al descubierto y ofrece una opción diferente para quienes buscan salir de las siluetas extremadamente largas.
Por eso, más que pensar en una sustitución del jean, el pantalón capri aparece como una de las alternativas que buscarán hacerse un lugar en el guardarropa esta primavera.
Una prenda ideal para la primavera
Otro de sus puntos fuertes es su capacidad para adaptarse a los cambios de temperatura. El capri ocupa un punto intermedio entre un pantalón largo y un short, por lo que resulta especialmente práctico durante la temporada de transición.
Cuando todavía quedan días frescos, puede llevarse con medias, mocasines o zapatillas. A medida que suben las temperaturas, las sandalias permiten conseguir un look más liviano.
La tendencia también ofrece posibilidades para diferentes estilos: urbano, casual, elegante o inspirado en la estética retro.
Así, una prenda que durante años quedó asociada a una época específica vuelve a ocupar un lugar en las colecciones y en el street style. El capri regresa renovado y, esta vez, con una propuesta mucho más versátil.