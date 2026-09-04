La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: "Los isleños deciden ser británicos"

El Gobierno del Reino Unido, a través de su ministro de Defensa, Wes Streeting, desestimó las advertencias del presidente argentino, Javier Milei, sobre la imposición de severas sanciones a las empresas que exploten petróleo en las Islas Malvinas. La firme respuesta británica se produjo tras la cadena nacional en la que la Casa Rosada anunció decretos y proyectos de ley para frenar los proyectos energéticos offshore en el Atlántico Sur, elevando la tensión diplomática por la soberanía del archipiélago.