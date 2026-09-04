Quirno afirmó que Chile respaldará el reclamo argentino por Malvinas y advirtió a empresas que operen en las Islas

“Parte de lo que es este proceso es justamente hablar con nuestros países hermanos para que entiendan la gravedad de la situación”, señaló. Y agregó: “Ayer la discusión entre el presidente Milei con Kast resultó justamente en que Chile también va a apoyar a la Argentina en caso que quieran utilizarlos a ellos como apoyo logístico para las Malvinas”, consignó el diario "Ámbito".