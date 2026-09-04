Política

Quirno afirmó que Chile respaldará el reclamo argentino por Malvinas y advirtió a empresas que operen en las Islas

El canciller expresó que las compañías que desarrollen actividades sin autorización deberán optar entre esos negocios y participar en proyectos estratégicos de Argentina, como Vaca Muerta.

Pablo Quirno, canciller argentino, habló sobre Malvinas.
Pablo Quirno, canciller argentino, habló sobre Malvinas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El canciller Pablo Quirno afirmó que Chile apoyará el reclamo por Malvinas y advirtió sanciones a empresas que operen en las islas sin autorización argentina.
  • La medida surge tras anuncios de Milei sobre una base naval en Tierra del Fuego y diálogos con José Antonio Kast para frenar el apoyo logístico al Reino Unido.
  • Las firmas deberán elegir entre explotar recursos en Malvinas o entrar a proyectos clave como Vaca Muerta, lo que endurece la presión económica y diplomática.
Resumen generado con IA

El gobierno de Javier Milei aseguró que cuenta con el respaldo de Chile en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y endureció su advertencia hacia las empresas que exploten recursos en la región sin autorización argentina. 

El canciller Pablo Quirno afirmó que esas compañías deberán decidir entre mantener sus operaciones en las Islas o participar de proyectos estratégicos que ofrece el país, principalmente en Vaca Muerta.

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Las declaraciones se produjeron luego del anuncio de Milei sobre sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas. Quirno calificó la iniciativa como un paso “histórico” y sostuvo que permitirá fortalecer la posición argentina mediante herramientas legales, diplomáticas y económicas.

En una entrevista con radio Mitre de Buenos Aires, el funcionario destacó que la medida coloca al país “en la mejor posición posible para defender” sus derechos sobre las Islas. “Es importante tener instrumentos legales, diplomáticos y económicos para poder defender nuestros derechos”, afirmó.

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El canciller también se refirió a la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, a la que definió como un bastión estratégico en el actual contexto. Además, rechazó que su desarrollo implique una entrega a Estados Unidos (EEUU) y aseguró que responde a decisiones vinculadas con el interés de la administración libertaria.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue el respaldo chileno al reclamo argentino. Según explicó Quirno, ese apoyo surgió de las conversaciones mantenidas entre Milei y José Antonio Kast.

“Parte de lo que es este proceso es justamente hablar con nuestros países hermanos para que entiendan la gravedad de la situación”, señaló. Y agregó: “Ayer la discusión entre el presidente Milei con Kast resultó justamente en que Chile también va a apoyar a la Argentina en caso que quieran utilizarlos a ellos como apoyo logístico para las Malvinas”, consignó el diario "Ámbito".

Quirno también profundizó la advertencia dirigida a las empresas que desarrollen actividades en las Islas. “Las empresas que operen en Malvinas van a tener que decidir si operan allí, en una zona disputada con una legalidad incierta, o vienen a la Argentina a hacer sus negocios porque tenemos reglas claras, previsibilidad y un enorme potencial en diferentes sectores”, sostuvo.

Al respecto, detalló que la medida podría alcanzar a compañías socias o proveedoras de servicios petroleros, financieros o de seguros. Consultado sobre la situación de esas firmas, confirmó que deberán optar entre continuar con sus proyectos en la Argentina o mantener sus vínculos con las operaciones cuestionadas.

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Tras la cadena nacional de Milei, Quirno volvió a defender las medidas y aseguró que la Argentina “está tomando acciones concretas” frente al avance del Reino Unido en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.

“Es un mensaje sumamente importante donde Argentina está tomando acciones concretas ante un peligro que atenta contra nuestra soberanía en las islas Malvinas”, expresó el canciller en declaraciones a A24.

En ese sentido, cuestionó los intentos de explotación de recursos naturales que, según sostuvo, el Reino Unido busca desarrollar “de manera unilateral” mientras continúa la disputa por la soberanía.

“No podemos permitir que una decisión unilateral que está en contra de una resolución de las Naciones Unidas, mientras está en disputa la soberanía, siga avanzando”, afirmó Quirno, quien además señaló que el paquete de medidas anunciado por Milei fue resultado de seis meses de negociaciones.

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