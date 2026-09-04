Caen hasta un 10% las acciones de las empresas que integran Sea Lion luego de las declaraciones de Milei

Pese al impacto en las plazas financieras, las empresas intentaron amortiguar los efectos de los anuncios. Según consignó la agencia EFE, las corporaciones restaron importancia a las advertencias de la Casa Rosada y sostuvieron que sus derechos de exploración y explotación fueron “legalmente otorgadas” por la administración local del archipiélago, pasando por alto que la Argentina ya había aplicado sanciones administrativas previas contra Rockhopper en 2013 y contra Navitas en 2022.