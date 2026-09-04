Nuevo descenso de temperatura: la mínima llegará a 7 °C en San Miguel de Tucumán este fin de semana

Finalmente, con la llegada del domingo llegarán también los marcadores más bajos del termómetro. La temperatura oscilará entre los 7 °C y 14 °C. Se anunció también entre el 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones para la madrugada y la mañana con vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Hacia la tarde y la noche no se esperan lluvias, pero sí un cielo parcialmente cubierto y la intensificación de los vientos.