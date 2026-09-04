Nuevo descenso de temperatura: la mínima llegará a 7 °C en San Miguel de Tucumán este fin de semana

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó un marcado descenso térmico en Tucumán este fin de semana, con mínimas de 7 °C y probables lluvias por el ingreso de un frente frío.
- El cambio llega tras una semana con marcas cercanas a los 30 °C e incluirá alerta amarilla por vientos con ráfagas de hasta 100 km/h en Tafí del Valle.
- El ambiente fresco continuará la próxima semana, con un piso de 5 °C previsto para el lunes, antes de dar paso a un gradual ascenso de la temperatura.
Después de una semana en que los indicadores llegaron a rozar los 30 °C, el Servicio Meteorológico Nacional anunció un descenso de la temperatura. El cambio en el pronóstico iniciará este fin de semana, pero se extenderá por toda la semana próxima. El marcador más alto se mantendrá apenas por encima de los 20 °C y el domingo será el día más fresco.
La única región de la provincia que se encuentra bajo alerta amarilla, según el Sistema de Alerta Temprana, es el noroeste, en el límite con Catamarca. La puna de Tafí del Valle estará bajo alerta amarilla la tarde de este sábado por vientos que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora.
Vuelven las lluvias el fin de semana
El viernes empezó con una temperatura mínima de 13 °C. La mañana alcanzará los 14 °C con un cielo algo nublado y vientos casi imperceptibles. Por la tarde, la temperatura llegará a su punto máximo con 22 °C y nubes ligeras. Durante la noche, volverá a descender hasta los 16 °C y habrá vientos de hasta 12 kilómetros por hora. No hay probabilidades de precipitaciones.
El sábado la mínima bajará, se ubicará en 10 °C, según el pronóstico. Los principales cambios se darán en la nubosidad, que se intensificará desde la mañana, y en las probabilidades de precipitaciones, que ascenderán hasta el 10%. La temperatura más elevada llegará a 22 °C y habrá vientos de hasta 31 kilómetros por hora.
Finalmente, con la llegada del domingo llegarán también los marcadores más bajos del termómetro. La temperatura oscilará entre los 7 °C y 14 °C. Se anunció también entre el 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones para la madrugada y la mañana con vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Hacia la tarde y la noche no se esperan lluvias, pero sí un cielo parcialmente cubierto y la intensificación de los vientos.
Pronóstico del 7 al 10 de septiembre
Hacia el inicio de la semana próxima, el descenso de la temperatura se pronunciará aún más. Para el lunes se pronosticó el marcador más bajo con una mínima de 5 °C. La máxima superará a la del domingo y llegará a 19 °C sin probabilidad de precipitaciones. El martes iniciará nuevamente el repunte porque la temperatura se ubicará entre los 6 °C y 22 °C. El cielo estará apenas algo nublado.
El miércoles y el jueves tendrán una menor amplitud térmica, porque la temperatura mínima se ubicará en 10 °C y 13 °C, respectivamente, y la máxima llegará a los 20 °C ambos días en horas de la tarde. Se espera que el miércoles haya intensas ráfagas con una velocidad de hasta 59 kilómetros por hora. No hay nuevos anuncios de lluvia para estos días.