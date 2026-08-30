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Primavera 2026 en Tucumán: el SMN anticipó cómo serán las lluvias y las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su pronóstico para septiembre, octubre y noviembre para todo el país. Mientras Buenos Aires tendrá más lluvias y temperaturas más bajas, la situación en Tucumán y en la región es distinta.

CALOR EN TUCUMÁN. Las temperaturas irían en aumento en la provincia. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
CALOR EN TUCUMÁN. Las temperaturas irían en aumento en la provincia. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • El SMN anticipó que Tucumán registrará una primavera más cálida de lo habitual y con precipitaciones por debajo del promedio durante septiembre, octubre y noviembre.
  • El informe trimestral contrasta con el centro y sur del país, donde habrá marcas térmicas menores, mientras que el NOA y NEA enfrentarán un clima más caluroso y seco.
  • Estas proyecciones marcan una tendencia estacional que exigirá monitorear reportes a corto plazo ante posibles déficits hídricos o picos de calor en el norte argentino.
Resumen generado con IA

La primavera comenzará con un escenario particular para Tucumán. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para septiembre, octubre y noviembre de 2026, y las proyecciones anticipan una estación con temperaturas más altas de lo habitual, pero con menos lluvias.

Según los mapas elaborados por el organismo, Tucumán se encuentra dentro de la región del país que presenta mayor probabilidad de registrar temperaturas superiores a las normales durante la primavera.

Al mismo tiempo, la provincia aparece entre las zonas donde las precipitaciones podrían ubicarse por debajo de los valores habituales para el trimestre.

Cómo será la primavera en Tucumán, según el SMN

El pronóstico de temperaturas divide al país en diferentes regiones. Mientras buena parte del centro y la Patagonia presentan una tendencia hacia registros inferiores a los normales, el norte argentino muestra un escenario más cálido.

Tucumán, junto con Jujuy, Salta, Catamarca y varias provincias del NEA, tendrá una mayor probabilidad de atravesar una primavera con temperaturas superiores a las normales.

Esto significa que, en términos generales, septiembre, octubre y noviembre podrían presentar marcas térmicas más elevadas que el promedio histórico para esta época del año.

El informe, sin embargo, establece tendencias para un período de tres meses y no permite anticipar la temperatura que habrá en una jornada determinada.

Menos lluvias de lo normal en Tucumán

El panorama cambia cuando se observan las precipitaciones.

El mapa del SMN ubica a Tucumán dentro de la región con probabilidades de lluvias inferiores a las normales durante el trimestre primaveral. La misma tendencia alcanza a otras provincias del NOA, entre ellas Jujuy, Salta y Catamarca.

De esta manera, el pronóstico climático anticipa para Tucumán una combinación de temperaturas superiores a las habituales y precipitaciones por debajo del promedio.

El escenario es diferente en otras regiones del país. En el Litoral, por ejemplo, Corrientes, Entre Ríos y Misiones presentan una mayor probabilidad de registrar lluvias superiores a las normales.

Qué se espera para el resto del país

El pronóstico trimestral del SMN muestra importantes diferencias regionales.

En cuanto a las temperaturas, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y la Patagonia presentan una tendencia hacia registros inferiores a los normales durante la primavera.

En contraste, el norte argentino, incluido Tucumán, aparece dentro de la zona con mayor probabilidad de temperaturas superiores a las habituales.

En materia de precipitaciones, el escenario es más heterogéneo. Mientras Cuyo, sectores cordilleranos y parte del centro del país podrían recibir lluvias normales o superiores a las normales, varias provincias del NOA presentan una tendencia contraria.

Primavera 2026: el pronóstico para Tucumán

De acuerdo con el informe del SMN, el panorama para Tucumán durante septiembre, octubre y noviembre puede resumirse en dos datos principales:

Temperaturas: superiores a las normales.

Precipitaciones: inferiores a las normales.

El pronóstico anticipa así una primavera más cálida y con menor cantidad de lluvias de lo habitual en Tucumán.

Estas proyecciones sirven para conocer la tendencia climática general de los próximos tres meses. Para saber cómo estará el tiempo en Tucumán en una fecha determinada, será necesario consultar los pronósticos de corto plazo del SMN, que permiten precisar temperaturas, lluvias y condiciones meteorológicas para cada jornada.

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