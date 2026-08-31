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Pronóstico de primavera 2026: qué provincias tendrán más lluvias y temperaturas superiores a lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el Pronóstico Climático Trimestral para septiembre, octubre y noviembre de 2026. El mapa oficial anticipa lluvias superiores a lo normal en sectores del Litoral, Cuyo, La Pampa y el sur bonaerense.

Cómo estará el tiempo en el próximo trimestre.
Cómo estará el tiempo en el próximo trimestre. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN publicó el pronóstico de primavera 2026 para Argentina, anticipando un incremento de lluvias en sectores del Litoral, Cuyo y La Pampa por tendencias estacionales.
  • El informe trimestral detalla mayores temperaturas medias en el norte del país y registros térmicos más fríos de lo habitual en la zona central y pampeana.
  • El organismo instó a monitorear alertas diarias ante posibles eventos meteorológicos extremos y acumulados hídricos atípicos durante los próximos tres meses.
Resumen generado con IA

Un nuevo período estacional comienza y con ello el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió cuál será el pronóstico para las provincias en la primavera que inicia respecto a precipitaciones y temperaturas. La entidad climática dio cuenta de regiones que sobrepasarán ampliamente los valores medios de lluvias con una gran probabilidad de que estos fenómenos ocurran en los próximos meses.

Primavera 2026 en Tucumán: el SMN anticipó cómo serán las lluvias y las temperaturas

Primavera 2026 en Tucumán: el SMN anticipó cómo serán las lluvias y las temperaturas

El SMN advirtió que la próxima primavera registrará una frecuencia de lluvias superior a lo esperado en este período en algunas regiones del país. En la cartografía oficial difundida por el organismo meteorológico para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, los tonos verdes más intensos (que señalan una probabilidad mayor al 50 % o 55 %) marcan con claridad las zonas donde las precipitaciones serán superiores a la normal. 

Las áreas más comprometidas por estos registros acumulados atípicos corresponden al norte del Litoral y al oeste de la región de Cuyo, seguidas por La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia, que se pintan con matices de verde claro en la escala de previsión.

Las lluvias en la próxima primavera 

Por su parte, una franja dominada por tonos verde pálido engloba al sur del Litoral, Córdoba, San Luis, el resto de la provincia de Buenos Aires y el noroeste patagónico, donde el panorama muestra lluvias con tendencia de normales a superiores a la normal. En contraposición, los tonos amarillos y anaranjados que representan probabilidades de lluvias normales a inferiores a lo normal se ubican sobre la región del Noroeste Argentino (NOA) y el sudoeste de la Patagonia, por loque estas regiones verán una menor actividad en estos próximos meses. 

El pronóstico del SMN para el próximo trimestre. El pronóstico del SMN para el próximo trimestre. Imagen: SMN

En la franja central del norte patagónico y en el este de Salta, Santiago del Estero y el centro-oeste de Formosa y Chaco, los mapas figuran en sectores grises, indicando una probabilidad de precipitaciones dentro del rango normal para la época.

El mapa de las temperaturas en el país

En lo que respecta al comportamiento térmico, el mapa de temperaturas medias para este trimestre primaveral exhibe una marcada división cromática y climática a lo largo y ancho del país. Los tonos anaranjados cubren por completo todo el norte argentino, donde el SMN pronostica temperaturas medias de normales a superiores a lo normal.

En el otro extremo, las tonalidades azuladas y celestes copan el centro de la cartografía: sobre gran parte de Cuyo, La Pampa y la provincia de Buenos Aires se esperan marcas térmicas inferiores a la normal, mientras que el celeste claro se extiende a Córdoba, el sudoeste de Santa Fe y el centro-norte patagónico, anticipando valores normales a inferiores a los habituales. Cabe destacar que el organismo aclara que estas proyecciones reflejan condiciones medias proyectadas para los próximos noventa días, por lo que se recomienda seguir las alertas y pronósticos diarios ante eventuales fenómenos de corta duración o eventos extremos.

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