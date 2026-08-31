Pronóstico de primavera 2026: qué provincias tendrán más lluvias y temperaturas superiores a lo normal

En el otro extremo, las tonalidades azuladas y celestes copan el centro de la cartografía: sobre gran parte de Cuyo, La Pampa y la provincia de Buenos Aires se esperan marcas térmicas inferiores a la normal, mientras que el celeste claro se extiende a Córdoba, el sudoeste de Santa Fe y el centro-norte patagónico, anticipando valores normales a inferiores a los habituales. Cabe destacar que el organismo aclara que estas proyecciones reflejan condiciones medias proyectadas para los próximos noventa días, por lo que se recomienda seguir las alertas y pronósticos diarios ante eventuales fenómenos de corta duración o eventos extremos.