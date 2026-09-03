SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 4 de septiembre

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

AGRADABLE. Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 4 de septiembre.
AGRADABLE. Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 4 de septiembre. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este viernes 4 de septiembre una jornada agradable en Tucumán, con cielo algo nublado, sin lluvias y una máxima de 22°C por condiciones estables.
  • La mañana inició con 14°C y vientos leves del sudoeste que rotarán al este. El día se posiciona como uno de los más templados del inicio del mes en la provincia.
  • El sábado mantendrá una máxima de 22°C, pero hacia el domingo se espera un marcado descenso térmico, con valores que oscilarán entre los 13°C y 16°C en la región.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán presentará este viernes 4 de septiembre condiciones estables, con una mañana que comenzará con cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 14°C, según el pronóstico actualizado.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán agradables, con cielo ligeramente nublado y una temperatura máxima estimada en 22°C. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

Cómo estará el tiempo durante el viernes

De acuerdo con el pronóstico, la madrugada tendrá cielo despejado, mientras que durante la mañana aparecerán algunas nubes. Por la tarde se espera cielo ligeramente nublado y hacia la noche volvería a aumentar la nubosidad.

El viento soplará principalmente del sudoeste durante la madrugada, rotará al sur durante la mañana, y luego tendrá dirección predominante este por la tarde y noreste durante la noche. Las velocidades previstas estarán entre 7 y 22 km/h, sin ráfagas significativas.

Temperaturas y lluvias en Tucumán

Temperatura mínima: 14°C.

Temperatura máxima: 22°C.

Probabilidad de lluvia: 0%.

Viento: entre 7 y 22 km/h.

Cielo: despejado a algo y ligeramente nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que sus pronósticos se actualizan diariamente y contemplan variables como temperatura, precipitación y viento.

El pronóstico para los próximos días

El viernes será una de las jornadas más templadas del inicio de septiembre en Tucumán. Para el sábado se prevé una mínima de 11°C y una máxima de 22°C, mientras que el domingo las temperaturas se ubicarían entre 13°C y 16°C.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 28 de agosto

Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 28 de agosto

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 2 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 2 de septiembre

Primavera 2026 en Tucumán: el SMN anticipó cómo serán las lluvias y las temperaturas

Primavera 2026 en Tucumán: el SMN anticipó cómo serán las lluvias y las temperaturas

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 30 de agosto

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 30 de agosto

Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 31 de agosto

Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 31 de agosto

Lo más popular
Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
1

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo
2

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte
3

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”
4

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

El país está descapitalizando las rutas: la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial
5

"El país está descapitalizando las rutas": la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial

Ranking notas premium
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Una campaña electoral a cara de perro
3

Una campaña electoral a cara de perro

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
4

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Cartas de lectores: colas sin fin en el Centro de Salud
5

Cartas de lectores: colas sin fin en el Centro de Salud

Más Noticias
Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

¿Qué pasará con el asentamiento junto al nuevo Mercado? “No se trata de desalojar, sino de reubicar”

¿Qué pasará con el asentamiento junto al nuevo Mercado? “No se trata de desalojar, sino de reubicar”

Un cambio histórico en el Sagrado Corazón: el colegio comienza a ser mixto

Un cambio histórico en el Sagrado Corazón: el colegio comienza a ser mixto

Estas son las escuelas ganadores de la Feria de Ciencias 2026

Estas son las escuelas ganadores de la Feria de Ciencias 2026

Masacre familiar en México: detuvieron a un argentino por el crimen de un músico, su esposa embarazada y su hija de tres años

Masacre familiar en México: detuvieron a un argentino por el crimen de un músico, su esposa embarazada y su hija de tres años

Horóscopo chino de septiembre: los cuatro signos que recibirán una señal para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino de septiembre: los cuatro signos que recibirán una señal para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, vientos fuertes y Zonda afectan a 11 provincias

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, vientos fuertes y Zonda afectan a 11 provincias

Comentarios