Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 4 de septiembre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este viernes 4 de septiembre una jornada agradable en Tucumán, con cielo algo nublado, sin lluvias y una máxima de 22°C por condiciones estables.
- La mañana inició con 14°C y vientos leves del sudoeste que rotarán al este. El día se posiciona como uno de los más templados del inicio del mes en la provincia.
- El sábado mantendrá una máxima de 22°C, pero hacia el domingo se espera un marcado descenso térmico, con valores que oscilarán entre los 13°C y 16°C en la región.
El tiempo en Tucumán presentará este viernes 4 de septiembre condiciones estables, con una mañana que comenzará con cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 14°C, según el pronóstico actualizado.
Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán agradables, con cielo ligeramente nublado y una temperatura máxima estimada en 22°C. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.
Cómo estará el tiempo durante el viernes
De acuerdo con el pronóstico, la madrugada tendrá cielo despejado, mientras que durante la mañana aparecerán algunas nubes. Por la tarde se espera cielo ligeramente nublado y hacia la noche volvería a aumentar la nubosidad.
El viento soplará principalmente del sudoeste durante la madrugada, rotará al sur durante la mañana, y luego tendrá dirección predominante este por la tarde y noreste durante la noche. Las velocidades previstas estarán entre 7 y 22 km/h, sin ráfagas significativas.
Temperaturas y lluvias en Tucumán
Temperatura mínima: 14°C.
Temperatura máxima: 22°C.
Probabilidad de lluvia: 0%.
Viento: entre 7 y 22 km/h.
Cielo: despejado a algo y ligeramente nublado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que sus pronósticos se actualizan diariamente y contemplan variables como temperatura, precipitación y viento.
El pronóstico para los próximos días
El viernes será una de las jornadas más templadas del inicio de septiembre en Tucumán. Para el sábado se prevé una mínima de 11°C y una máxima de 22°C, mientras que el domingo las temperaturas se ubicarían entre 13°C y 16°C.