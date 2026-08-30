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Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 31 de agosto

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

SOLEADO. El lunes se sentirán los rayos del sol, que marcarán una drástica amplitud térmica en la región.
SOLEADO. El lunes se sentirán los rayos del sol, que marcarán una drástica amplitud térmica en la región. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este lunes 31 de agosto en Tucumán una jornada mayormente nublada y sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 23°C.
  • La jornada presentará vientos leves a moderados del sudeste con ráfagas iniciales de hasta 50 km/h y una probabilidad casi nula de precipitaciones durante el día.
  • A lo largo de la semana se espera un ascenso progresivo de la temperatura, con marcas térmicas máximas que alcanzarán los 29°C entre el miércoles y el jueves.
Resumen generado con IA

El pronóstico del tiempo en Tucumán anticipa para este lunes 31 de agosto una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 23°C en San Miguel de Tucumán.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada se prevé cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 13°C. El viento soplará del sudeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes

Durante la mañana, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 16°C. El viento mantendrá su dirección predominante del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde llegará el momento más cálido del día, con una temperatura máxima de 23°C. El cielo seguirá mayormente nublado y se espera viento del sudeste de entre 7 y 12 km/h.

Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares. La temperatura rondará los 22°C, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre 0% y 10%.

¿Lloverá este lunes en Tucumán?

El pronóstico indica baja probabilidad de lluvias para este lunes. La posibilidad de precipitaciones será del 0% durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que durante la noche podría ubicarse entre el 0% y el 10%.

Pronóstico extendido para Tucumán

La semana comenzará con temperaturas agradables y cielo con abundante nubosidad. Para los próximos días se esperan:

Lunes: mínima de 13°C y máxima de 23°C.

Martes: mínima de 15°C y máxima de 26°C.

Miércoles: mínima de 17°C y máxima de 29°C.

Jueves: mínima de 16°C y máxima de 29°C.

Viernes: mínima de 14°C y máxima de 25°C.

Sábado: mínima de 18°C y máxima de 27°C.

De acuerdo con este pronóstico, las temperaturas subirán progresivamente durante la semana, con máximas cercanas a los 29°C entre el miércoles y el jueves.

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