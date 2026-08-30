Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 31 de agosto

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este lunes 31 de agosto en Tucumán una jornada mayormente nublada y sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 23°C.
- La jornada presentará vientos leves a moderados del sudeste con ráfagas iniciales de hasta 50 km/h y una probabilidad casi nula de precipitaciones durante el día.
- A lo largo de la semana se espera un ascenso progresivo de la temperatura, con marcas térmicas máximas que alcanzarán los 29°C entre el miércoles y el jueves.
El pronóstico del tiempo en Tucumán anticipa para este lunes 31 de agosto una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 23°C en San Miguel de Tucumán.
Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada se prevé cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 13°C. El viento soplará del sudeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes
Durante la mañana, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 16°C. El viento mantendrá su dirección predominante del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Por la tarde llegará el momento más cálido del día, con una temperatura máxima de 23°C. El cielo seguirá mayormente nublado y se espera viento del sudeste de entre 7 y 12 km/h.
Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares. La temperatura rondará los 22°C, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre 0% y 10%.
¿Lloverá este lunes en Tucumán?
El pronóstico indica baja probabilidad de lluvias para este lunes. La posibilidad de precipitaciones será del 0% durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que durante la noche podría ubicarse entre el 0% y el 10%.
Pronóstico extendido para Tucumán
La semana comenzará con temperaturas agradables y cielo con abundante nubosidad. Para los próximos días se esperan:
Lunes: mínima de 13°C y máxima de 23°C.
Martes: mínima de 15°C y máxima de 26°C.
Miércoles: mínima de 17°C y máxima de 29°C.
Jueves: mínima de 16°C y máxima de 29°C.
Viernes: mínima de 14°C y máxima de 25°C.
Sábado: mínima de 18°C y máxima de 27°C.
De acuerdo con este pronóstico, las temperaturas subirán progresivamente durante la semana, con máximas cercanas a los 29°C entre el miércoles y el jueves.