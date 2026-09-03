El Niño se intensifica y anticipa un verano con más lluvias y humedad en Tucumán

“Viene a hacer El Niño justamente potenciar nuestra temporada de lluvias”, resumió Brito. Para dimensionar el posible impacto, explicó que durante diciembre, enero y febrero normalmente se acumulan en la provincia entre 500 y 600 milímetros de precipitaciones. Bajo un escenario influido por un Niño intenso, esa cifra podría acercarse a los 900 milímetros, aunque aclaró que se trata de una referencia y no de una previsión puntual.