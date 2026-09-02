Clima en primavera 2026: el pronóstico del SMN anticipa lluvias y temperaturas por debajo de lo normal
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo podrían comportarse las lluvias y las temperaturas durante septiembre, octubre y noviembre, con un marcado contraste entre el norte y el centro del país.
A pocos días de su comienzo, la primavera 2026 podría estar marcada por un fuerte contraste climático en la Argentina. Según la perspectiva trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para septiembre, octubre y noviembre, distintas regiones del norte tendrían mayores probabilidades de registrar lluvias por encima de los valores habituales, mientras que buena parte del centro del país podría presentar temperaturas inferiores a las normales.
El escenario previsto no será uniforme en todo el territorio. El comportamiento de las precipitaciones y las temperaturas variará según la región, un dato especialmente relevante para el sector agropecuario, que comienza una etapa clave para la implantación y el desarrollo de los cultivos de la campaña 2026/27.
Cómo serán las lluvias durante la primavera 2026
El SMN anticipa mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las normales en el norte del Litoral y el oeste de Cuyo. Este escenario también alcanza a La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.
En el sur del Litoral, Córdoba, San Luis, Buenos Aires y el noroeste de la Patagonia, en tanto, se espera una mayor probabilidad de lluvias dentro de los valores normales o por encima de ellos.
Para otras zonas del país, el panorama será diferente. En el centro-oeste de Formosa y Chaco, el este de Salta y Santiago del Estero, las precipitaciones tendrían un comportamiento dentro de los valores normales durante el trimestre.
Por su parte, el NOA y el sudoeste de la Patagonia presentan mayores probabilidades de registrar lluvias normales o inferiores a las normales.
El organismo meteorológico aclara que una perspectiva trimestral describe el comportamiento medio esperado y no permite descartar eventos puntuales de precipitaciones intensas. Por ese motivo, recomienda complementar este panorama con los pronósticos diarios y semanales y consultar el Sistema de Alerta Temprana.
Temperaturas: el centro del país tendría un trimestre más frío de lo habitual
La perspectiva térmica también muestra una marcada diferencia entre regiones. Para una amplia zona del centro argentino, el SMN prevé mayores probabilidades de temperaturas medias inferiores a las normales.
El escenario incluye a gran parte de Cuyo, La Pampa y la provincia de Buenos Aires. La señal de temperaturas normales o inferiores a las habituales también se extiende hacia Córdoba, el sudoeste de Santa Fe y el centro-norte de la Patagonia.
En el sur del Litoral y el sur de la Patagonia, en cambio, se espera que las temperaturas se mantengan dentro de los valores normales.
El norte argentino presenta nuevamente un panorama diferente. Allí, el SMN anticipa mayores probabilidades de temperaturas normales o superiores a las normales. Así, la primavera podría combinar condiciones más cálidas en el norte con registros térmicos inferiores a los habituales en buena parte del centro productivo.
El SMN advierte que el escenario puede cambiar durante los tres meses
El pronóstico climático para la primavera no significa que las condiciones previstas vayan a mantenerse de manera constante durante septiembre, octubre y noviembre. Se trata de una perspectiva probabilística que señala qué categoría tiene mayor probabilidad de ocurrir en el promedio del trimestre.
Por eso, durante la primavera pueden presentarse períodos de lluvias intensas, sequías temporarias, heladas tardías o cambios bruscos de temperatura que no quedan reflejados en el promedio trimestral.
El escenario general anticipado por el SMN muestra, de esta manera, una primavera con mayores chances de lluvias por encima de lo normal en sectores del norte y precipitaciones normales a superiores en buena parte del centro productivo. Al mismo tiempo, Buenos Aires, La Pampa y Cuyo aparecen entre las regiones con mayor probabilidad de registrar temperaturas inferiores a las habituales.