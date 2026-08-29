Opinión› PARECERES Síndrome del mirador de vidrieras Juan L. Marcotullio - marcotulliojuan@gmail.com Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 5 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Curso gratuito de programación con Python para mayores de 16 años: cómo anotarse Google lanzó un curso para crear apps sin saber programar: qué enseña y cómo acceder ¿Tenés una historia? El Incaa ofrece U$S35.000 para hacerla película A 60 años de un disco clave: la trampa de Spotify y el reflejo de una Argentina que ya no existe "Amar y Vivir", el bolero que Matías Etchart convirtió en vino: la historia de Arca Yaco y el arte de hacer camino al andar Ranking notas premium De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario Por qué el sueldo ya no alcanza y las familias viven a crédito Cambios en la Cámara Federal de Apelaciones: dos salas, un presidente y ¿se debe elegir a un sexto vocal? Cristina Grunauer de Falú: “Si yo no asumía, la UNT podía quedar acéfala” Capital: qué opiniones se tienen sobre una posible emergencia para el transporte público