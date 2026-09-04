Inédito pacto petrolero entre Estados Unidos y Venezuela

La defensa

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, defendieron durante un encuentro, el miércoles, en Caracas la designación de esta empresa por ser la segunda productora privada de petróleo en el país caribeño. Nabep “es una compañía con escala, tecnología y un historial comprobado, y es venezolana”, dijo Wright en una conferencia. “Ha demostrado un historial sumamente exitoso en la producción de grandes volúmenes de petróleo en Venezuela. Es un socio comercial en el que usted puede confiar”, agregó Wright.