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Inédito pacto petrolero entre Estados Unidos y Venezuela

Las claves del acuerdo que involucra a un empresario sospechado de negocios turbios con los gobiernos de Chávez y Maduro

“BOLICHICO”. Betancourt, el polémico millonario detrás del acuerdo.
“BOLICHICO”. Betancourt, el polémico millonario detrás del acuerdo.
Hace 3 Hs

CARACAS, Venezuela.- Estados Unidos y Venezuela respaldaron el papel clave que jugará en el inédito acuerdo energético la petrolera Nabep, que encabeza un empresario venezolano vinculado con el chavismo.

North American Blue Energy Partners (Nabep), la segunda compañía petrolera privada de Venezuela, operará concesiones por 100 años para 17 yacimientos de crudo con reservas de 65.000 millones de barriles de petróleo en Venezuela, según un informe de la Casa Blanca.

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Ello en el marco del acuerdo “histórico” anunciado el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Alejandro Betancourt, principal accionista de Nabep, se enriqueció con opacos negocios durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2026). Pero ¿por qué las autoridades eligieron esta empresa? ¿Quién es Betancourt? y ¿qué es Nabep?

La defensa

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, defendieron durante un encuentro, el miércoles, en Caracas la designación de esta empresa por ser la segunda productora privada de petróleo en el país caribeño. Nabep “es una compañía con escala, tecnología y un historial comprobado, y es venezolana”, dijo Wright en una conferencia. “Ha demostrado un historial sumamente exitoso en la producción de grandes volúmenes de petróleo en Venezuela. Es un socio comercial en el que usted puede confiar”, agregó Wright.

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Rodríguez agregó que Betancourt fue sobreseído de casos de corrupción por los que fue investigado en Venezuela. “No tiene causa en Estados Unidos (...) muchas veces una persona es juzgada antes en los medios que en los tribunales”, recalcó.

El acuerdo

Un informe difundido el lunes por la Casa Blanca explicó el complejo convenio para controlar indirectamente los recursos petroleros venezolanos. El informe precisó que el gobierno de Rodríguez otorgó a Nabep “concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de unos 65.000 millones de barriles”. Añadió que “sin costo alguno para el contribuyente estadounidense, Nabep ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación accionaria del 35% en su empresa matriz”.

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Además, la empresa otorgará a Estados Unidos el derecho a comprar “a costo de producción” un 20% garantizado del petróleo extraído y asegurará “un suministro estable de petróleo de bajo costo” para la reposición de la reserva de petróleo estadounidense. También le da derecho opcional de adquirir el 80% restante de su producción.

El reporte dice que el gobierno estadounidense tiene derecho de veto sobre el consejo de administración y la mayoría de sus integrantes deberá tener nacionalidad estadounidense.

Nabep y Betancourt

Betancourt, de 46 años, forma parte de un grupo de empresarios venezolanos conocidos como “bolichicos” que se enriquecieron durante los gobiernos de Chávez y Maduro.

Está previsto que Nabep pague a Venezuela 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años. La empresa, fundada en 2024 y con sede en Barbados, produce entre 150.000 y 180.000 barriles diarios. Antes, solo se ubica la estadounidense Chevron, con una producción de 230.000 a 250.000 b/d.

La justicia venezolana lo vinculó en 2017 a una trama de corrupción en la estatal petrolera Pdvsa. Según Transparencia Venezuela, Betancourt firmó en 2009 a través de su empresa Derwick Associates contratos por 5.000 millones de dólares para importar plantas generadoras de electricidad, cuando el país comenzó a enfrentar una crisis energética, agravada con los años.

El gobierno pagó un sobreprecio de 138% por equipos que solo produjeron el 20% de los megavatios prometidos.

En 2025 Betancourt fue detenido en Reino Unido, y Suiza abrió un proceso judicial penal en su contra por lavado de dinero. Medios de prensa aseguran que Betancourt regresó a Venezuela en junio procedente de Miami, Florida.

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