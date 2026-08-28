Trump anunció un millonario acuerdo petrolero con Venezuela y aseguró que es “el mayor de la historia”

Resumen para apurados
- Donald Trump anunció un histórico acuerdo con Venezuela para obtener el control de 65.000 millones de barriles de crudo y reforzar el suministro energético de EE.UU.
- La alianza, negociada con Delcy Rodríguez y el sector privado, comprende hasta 17 yacimientos y se da mientras Washington supervisa las exportaciones de crudo de Caracas.
- El pacto busca duplicar las reservas estadounidenses a largo plazo, garantizar el acceso a recursos estratégicos y reducir sustancialmente los precios del combustible.
Donald Trump anunció un acuerdo petrolero con Venezuela que, según aseguró, permitirá a Estados Unidos acceder durante un largo período a una parte de las reservas de crudo del país sudamericano. El mandatario republicano calificó el entendimiento como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y sostuvo que tendrá un impacto significativo sobre las reservas y el abastecimiento energético estadounidense.
Trump dio a conocer el acuerdo a través de una publicación en Truth Social, donde afirmó que Estados Unidos, que actualmente supervisa las exportaciones de crudo venezolano, consiguió una participación mayoritaria sobre una enorme cantidad de reservas probadas.
“Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una alianza con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, escribió el presidente.
Según Trump, la operación tendrá consecuencias directas sobre la capacidad energética de Estados Unidos.
“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, afirmó.
El interés de Estados Unidos en el petróleo venezolano
El anuncio se produce después de que Bloomberg informara que Estados Unidos buscaba obtener una participación importante en las reservas petroleras de Venezuela a través de una posible alianza entre el Departamento de Defensa y distintos inversores privados.
De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones citadas por el medio, las conversaciones estaban centradas en hasta 17 yacimientos petrolíferos ubicados en las principales cuencas petrolíferas venezolanas.
El acuerdo anunciado por Trump apunta así a profundizar la participación estadounidense en el sector petrolero venezolano, en un momento en que Washington supervisa las exportaciones de crudo de Caracas y busca asegurarse el acceso a una porción de las enormes reservas del país.
Trump presentó el entendimiento como una operación de alcance histórico y destacó especialmente que, según su versión, no representará un costo para los contribuyentes estadounidenses. El mandatario también vinculó el acuerdo con un aumento del suministro de petróleo y con una eventual reducción de los precios de la gasolina en Estados Unidos a largo plazo.