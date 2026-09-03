Según Trump, Venezuela “no está lista” para tener elecciones

Este diálogo, que empezó en agosto y tendrá una nueva ronda dentro de 10 días, ocurre siete meses después de la captura de Maduro por el ejército estadounidense, tras más de un cuarto de siglo de poder chavista. “No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, respondió la mandataria a un periodista en una conferencia, al lado del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.