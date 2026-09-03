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Según Trump, Venezuela “no está lista” para tener elecciones

Trump está conforme con el gobierno actual de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Donald Trump.
Donald Trump.
Hace 5 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump consideró que Venezuela no está lista aún para celebrar elecciones, luego del derrocamiento del líder Nicolás Maduro en una intervención estadounidense el 3 de enero. “Simplemente no me parece que no estén listos todavía. Sabes, es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, dijo Trump en referencia a la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Rodríguez confirmó la postura estadounidense y dijo que habrá elecciones cuando “Venezuela esté preparada”, en momentos en que su gobierno interino y un sector de la oposición participan en negociaciones auspiciadas por Washington, con miras a una transición “democrática”.

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Este diálogo, que empezó en agosto y tendrá una nueva ronda dentro de 10 días, ocurre siete meses después de la captura de Maduro por el ejército estadounidense, tras más de un cuarto de siglo de poder chavista. “No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, respondió la mandataria a un periodista en una conferencia, al lado del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Añadió que “en Venezuela hay una Constitución y un sistema electoral y democrático previsto” que establece el calendario electoral. “Yo no fijo fecha” de los comicios, acotó Rodríguez, que desde que asumió el poder gobierna bajo fuerte presión de Washington.

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Está previsto que la mesa de diálogo entre el gobierno y parte de la oposición aborde la renovación del Consejo Nacional Electoral, un paso fundamental para convocar elecciones, según ha adelantado la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.

Complacido

Trump, ha dicho en distintas ocasiones que está complacido con la gestión de Rodríguez. “Delcy, como saben, está haciendo un muy, muy buen trabajo”, reiteró Trump este miércoles, pero dijo que Venezuela no está lista aún para celebrar elecciones.

“Simplemente no creo que estén listos todavía. Sabes, es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, sostuvo.

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La Constitución venezolana contempla que ante la ausencia del presidente el vicepresidente tome las riendas por un lapso máximo de 180 días, período que ya venció. Por ello, distintos sectores de la sociedad venezolana reclaman un llamado a elecciones.

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