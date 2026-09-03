En un discurso en Chile, Milei denunció operaciones mediáticas: "Inventaron que estaba infartado"

Este acercamiento se produce en un momento de viraje diplomático respecto a las Islas Malvinas. Recientemente, Donald Trump evitó ratificar el apoyo automático al Reino Unido y abrió la puerta a revisar la postura de Washington. Al ser consultado sobre si está reconsiderando su posición, el líder republicano fue enigmático: “Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”. Trump añadió que, si bien Londres tiene problemas, “se resolverán”, una frase que en la Casa Rosada fue leída como una oportunidad histórica.