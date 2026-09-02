"Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas": la respuesta de un diputado conservador a Milei

También fue consultado sobre la posibilidad de que Trump utilice el conflicto diplomático por las Malvinas para presionar a Londres a incrementar su gasto en Defensa. El vocero respondió: “Los comentarios del presidente son tema de su equipo”. Además, remarcó que el primer ministro británico mantendrá los compromisos internacionales asumidos con sus aliados en materia de gasto militar.