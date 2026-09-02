"Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas": la respuesta de un diputado conservador a Milei
James Cartlidge, referente en Defensa del Partido Conservador, reafirmó la posición del Reino Unido luego de que el mandatario libertario anunciara una cadena nacional sobre la cuestión Malvinas.
Resumen para apurados
- El legislador británico James Cartlidge ratificó en Londres la soberanía sobre Malvinas, en rechazo a la cadena nacional que Javier Milei brindará este jueves en Argentina.
- El cruce diplomático se intensificó luego de que Donald Trump cuestionara el respaldo de EE.UU. a Gran Bretaña, mientras la Casa Rosada prepara el discurso con estricta reserva.
- La alocución presidencial podría redefinir la estrategia diplomática argentina y reabrir tensiones internacionales con Londres en un escenario geopolítico cambiante.
El anuncio de Javier Milei de que este jueves encabezará una cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas provocó una inmediata respuesta desde la oposición británica. El diputado conservador James Cartlidge reafirmó la posición del Reino Unido sobre el archipiélago. Aseguró: “Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”.
Cartlidge, principal referente en materia de Defensa del Partido Conservador, utilizó su cuenta de X para responder a una publicación del periodista Faisal Islam, quien había informado sobre el anuncio del mandatario argentino y lo había presentado como parte del “reclamo histórico” de la Argentina por las Malvinas.
En su mensaje, el parlamentario también reivindicó el papel de los soldados británicos durante la guerra de 1982 y vinculó su participación con la defensa de la soberanía que el Reino Unido reclama sobre las islas.
“Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado, siempre estaremos al lado del pueblo de y su abrumador deseo de permanecer”, sostuvo, según consignó el diario "Ámbito".
La reacción se conoció después de que Milei confirmara que este jueves dará una cadena nacional sobre la cuestión Malvinas. Hasta el momento, el gobierno libertario mantiene bajo reserva los detalles y el contenido del mensaje que pronunciará el Presidente.
Los dichos de Trump
La postura de Cartlidge se suma a las declaraciones realizadas desde el gobierno británico después de que Donald Trump pusiera en duda el respaldo estadounidense a la soberanía del Reino Unido sobre las islas.
Aunque el gobierno laborista todavía no había reaccionado directamente al anuncio de Milei, sí respondió a los dichos del presidente estadounidense, quien había señalado que Estados Unidos revisaba su posición respecto de la soberanía británica de las Malvinas.
Un vocero oficial del primer ministro afirmó que la posición de Londres “fue expresada muy claramente” y que “no cambió”.
“Las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a determinar su propio futuro. Los isleños manifestaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”, sostuvo.
Ante una consulta sobre la importancia de que Estados Unidos mantenga esa posición, el funcionario insistió: “La posición del gobierno es cristalina… La soberanía recae en el Reino Unido y el derecho de autodeterminación de los isleños es primordial”.
También fue consultado sobre la posibilidad de que Trump utilice el conflicto diplomático por las Malvinas para presionar a Londres a incrementar su gasto en Defensa. El vocero respondió: “Los comentarios del presidente son tema de su equipo”. Además, remarcó que el primer ministro británico mantendrá los compromisos internacionales asumidos con sus aliados en materia de gasto militar.
Milei prepara su mensaje
Mientras crece el cruce en torno a la cuestión de la soberanía, en la Argentina todavía no se conocen los detalles del discurso que Milei pronunciará este jueves.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que el mensaje está siendo elaborado por el propio Milei junto con el canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier evitó anticipar el contenido y señaló que hubo un pedido durante la reunión de gabinete para que no ampliara la información antes del mensaje presidencial.
“Fue un pedido en la reunión de gabinete de que no amplíe. Vamos a dejar que el propio Presidente en cadena nacional amplíe todo lo relativo al tema Malvinas, que comprende muchas cuestiones que se van a ampliar el jueves”, explicó.
El funcionario también aclaró que no contaba con información precisa sobre el contenido definitivo del discurso porque “se está trabajando en este momento”. De todos modos, reafirmó la posición argentina: “Las Malvinas son argentinas. El Presidente esto lo plantea como una prioridad”.