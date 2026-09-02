Un muro con fotos mantiene viva la esperanza en Nepal

En la parte superior del muro, las fotos de familiares aparecen juntas: una mujer de 30 años, otra de 35 y su hija de ocho años. Las imágenes de jóvenes atléticos -incluido un integrante del grupo étnico sherpa, que llevaba gafas de sol y una chaqueta deportiva cuando desapareció- se alternan con la de una madre con un gorro de lana, sosteniendo orgullosa a un niño pequeño.