Misterio en el centro de la Tierra: qué revelaron los “ecos” de los terremotos

Ecos del abismo: la tecnología detrás del hallazgo

Para lograr esta hazaña y "ver" a través de miles de kilómetros de roca sólida, los científicos de la Academia China de Ciencias recurrieron a los mejores aliados posibles: la fuerza descomunal de los terremotos y la precisión de la Inteligencia Artificial. Cuando un gran sismo sacude la superficie, libera una cantidad masiva de energía que viaja hacia el centro de la Tierra en forma de ondas. Es un proceso similar a arrojar una piedra a las aguas oscuras de un lago para adivinar la forma de un objeto sumergido mediante el eco del impacto; los temblores actúan como verdaderas "linternas" sísmicas que iluminan fugazmente la penumbra del abismo.