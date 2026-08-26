¿Salir corriendo o quedarse en el lugar?: la manera de actuar ante un terremoto

Son muchos los factores que pueden aumentar la fragilidad ante un terremoto y que van más allá de su intensidad o profundidad. La estructura de las viviendas, la planificación urbana, la gestión estatal y la reacción individual durante la contingencia resultan decisivos para marcar la diferencia entre la supervivencia y una tragedia. Ante la actividad sísmica registrada recientemente durante este 2026 en la región sudamericana —con episodios en Venezuela, Colombia y Perú—, conocer los protocolos reales de actuación se vuelve indispensable.