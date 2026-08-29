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Científicos descubrieron una inusual fragmentación de placas tectónicas en el Pacífico

El fenómeno está produciendo el fin de la subducción por el desprendimiento de un gran fragmento de una placa tectónica.

Científicos descubrieron una inusual fragmentación de placas tectónicas en el Pacífico
Foto: National Geographic
Por Milagro Corbalán Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Científicos descubrieron en la revista Science Advances que la placa tectónica en la falla de Cascadia, en el Pacífico, se está fragmentando y pondrá fin a su subducción.
  • Con imágenes 4D y registros sísmicos, los expertos detectaron que un bloque de 75 km se desprende de la placa Juan de Fuca, frenando el avance que genera fricción y sismos.
  • Aunque el proceso tardará miles de años, este hallazgo redefine el conocimiento sobre el ciclo de vida de las placas y la evolución geológica de la costa oeste norteamericana.
Resumen generado con IA

La zona de subducción de Cascadia acaba de mostrar una nueva faceta. Un grupo de científicos internacionales estudió durante años el proceso de fragmentación que se está dando en las palcas tectónicas bajo las aguas del Pacífico. El estudio fue publicado en la revista Science Advances y permitió observar cómo la zona de subducción está empezando a dejar de funcionar.

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Se trata de la zona en la que convergen y entran en contacto las placas tectónicas del Pacífico y la placa tectónica de Juan de Fuca. La gran falla geológica conocida como Cascadia se encuentra en la costa oeste de América del Norte. Tiene más de 1.100 kilómetros de largo y se extiende desde la isla de Vancouver en Canadá hasta el norte de California en Estados Unidos.

¿Qué es la subducción de placas tectónicas?

La subducción es un proceso geológico en el que una placa tectónica empuja a otra debido al movimiento interior de la Tierra. Por lo general, una placa de corteza oceánica se introduce por debajo de la corteza continental, que suele ser menos densa. Al entrar en contacto, friccionan sin dejar que sigan avanzando libremente. Este proceso acumula energía y tensión.

Cuando una de las placas cede, libera la gran cantidad de energía contenida que genera movimientos de gran magnitud en la tierra. Estos son los que dan origen a los sismos y terremotos más potentes. También ponen en actividad volcanes por el ascenso de material del interior de la Tierra y generan fosas oceánicas en los puntos en que las placas empiezan a hundirse.

La fragmentación de las placas tectónicas

El trabajo integra imágenes sísmicas con la sismicidad regional e investiga un sistema de subducción en fragmentación activa en la triple unión dorsal-fosa-falla del norte de Cascadia. Se presume que, en esa zona, la terminación de la subducción es inminente. Aunque es un proceso que puede tomar miles de años, en términos relativos está cerca de finalizar.

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Mediante un modelo de imágenes 4D, los investigadores intentaron demostrar cómo una placa está impulsando la fragmentación de la otra. Este proceso se está dando en el norte del sistema tectónico de Cascadia, al noroeste del océano Pacífico, donde una porción de corteza terrestre se está “rompiendo” progresivamente, formando piezas más pequeñas.

Interpretación esquemática en 3D de la fragmentación de la placa y cese de la subducción en el norte de Cascadia. Interpretación esquemática en 3D de la fragmentación de la placa y cese de la subducción en el norte de Cascadia. Foto: Science Advances

Según señaló La Nación, uno de los hallazgos más importantes del estudio fue el de una estructura de aproximadamente 75 kilómetros de extensión que se asoció a un desprendimiento de la placa principal. “Aún no se desprendió por completo, pero está cerca de hacerlo”, explicó el autor principal del estudio, Brandon Shuck, profesor de la Universidad Estatal de Luisiana.

En definitiva, el proceso responde al ciclo de vida que tienen las placas tectónicas y a la constante transformación que sucede en las regiones más profundas del planeta.

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