Científicos descubrieron una inusual fragmentación de placas tectónicas en el Pacífico

Se trata de la zona en la que convergen y entran en contacto las placas tectónicas del Pacífico y la placa tectónica de Juan de Fuca. La gran falla geológica conocida como Cascadia se encuentra en la costa oeste de América del Norte. Tiene más de 1.100 kilómetros de largo y se extiende desde la isla de Vancouver en Canadá hasta el norte de California en Estados Unidos.