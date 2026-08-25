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Así se vivieron los dos terremotos en Costa Rica: los impactantes registros de las cámaras de seguridad

Dos temblores de fuerte intensidad sacudieron la zona central de Costa Rica con solo tres minutos de diferencia. Las cámaras de vigilancia captaron el colapso de estructuras, autos bamboleándose y la desesperada reacción de los animales en plena madrugada.

Las imágenes registraron el terremoto en Costa Rica.
Las imágenes registraron el terremoto en Costa Rica. (Imagen: Teletica)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dos sismos de magnitud 5,0 y 4,4 sacudieron el centro de Costa Rica este lunes a la madrugada debido a fallas locales, provocando alarma general pero sin dejar víctimas.
  • Con solo tres minutos de diferencia y casi 30 réplicas, los temblores causaron daños menores en edificios públicos e iglesias, según registraron cámaras de seguridad.
  • Las autoridades informaron una paulatina vuelta a la normalidad en el Valle Central y mantienen el monitoreo preventivo ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos.
Resumen generado con IA

Costa Rica vivió sus horas más intensas luego de que dos terremotos sacudieran al país centroamericano, provocando fuertes movimientos con tan solo tres minutos de diferencia. El fenómeno quedó registrado en las cámaras de seguridad de viviendas, zonas rurales y rutas de Coronado en la madrugada de este lunes.

Dos terremotos y casi 30 réplicas encendieron las alarmas en Costa Rica

Dos terremotos y casi 30 réplicas encendieron las alarmas en Costa Rica

Este lunes por la madrugada, un sismo de 5,4 grados impactó en la zona central de Costa Rica, en la ciudad capital de San José y principalmente en la zona del cantón de Vásquez de Coronado. Poco después se registró una fuerte réplica de similares características que provocó el colapso de rejas metálicas por las vibraciones, el bamboleo de autos estacionados y animales domésticos que escaparon asustados en plena madrugada.

El reporte oficial de los terremotos 

De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el primer sismo se reportó a la 1:37 a. m., tuvo una magnitud de 5 y una profundidad de 11 km. Su ubicación fue a 8 km al noroeste de San Isidro de Coronado. Apenas tres minutos después, ocurrió un segundo movimiento telúrico con una magnitud de 4.4, a 2.2 kilómetros al noreste de Monserrat, en Vásquez de Coronado, San José. Este último tuvo una profundidad de 1.0 km.

En el transcurso de la madrugada, varias réplicas de menor intensidad se registraron y fueron sentidas por la población del Valle Central, donde está San José, y las otras tres ciudades más importantes del país.

Registros de pánico en las cámaras

En Coronado, las cámaras de seguridad fueron las principales testigos del evento de importante magnitud, donde quedaron registradas las caídas de objetos, sacudidas de autos estacionados y caídas de rejas de seguridad en las casas. Varias cámaras captaron la reacción de animales: un grupo de vacas se reunió durante el movimiento, mientras que varios perros también reaccionaron con ladridos ante la intensidad del temblor.

La caída de objetos aparece de forma reiterada en los videos. También se observan piezas de cerámica quebradas y grietas en algunas estructuras.

Estructuras afectadas por el sismo 

Las imágenes también revelaron quebraduras en piezas de cerámica al interior de casas y grietas en estructuras. En el edificio del Ministerio de Agricultura, cerca de La Sabana, se desprendió parte de una estructura, mientras que en la Iglesia de Moravia cayó una parte del techo exterior. Se registraron grietas también en una de las paredes del Hospital de San Juan de Dios. En San Pedro, específicamente en Vargas Araya, las cámaras registraron el movimiento dentro de viviendas.

La caida de parte de la estructura del Ministerio de Agricultura en Coronado. La caida de parte de la estructura del Ministerio de Agricultura en Coronado. (Imagen: Teletica)
Desprendimiento del techo de la iglesia de Moravia Desprendimiento del techo de la iglesia de Moravia (Imagen: Teletica)

Más tarde, las autoridades y los establecimientos reportaron una recuperación progresiva de la normalidad durante las primeras horas posteriores al movimiento. Si bien el movimiento telúrico causó alarma entre la población, no se reportaron víctimas y solo hubo leves daños materiales.

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