Así se vivieron los dos terremotos en Costa Rica: los impactantes registros de las cámaras de seguridad

Estructuras afectadas por el sismo

Las imágenes también revelaron quebraduras en piezas de cerámica al interior de casas y grietas en estructuras. En el edificio del Ministerio de Agricultura, cerca de La Sabana, se desprendió parte de una estructura, mientras que en la Iglesia de Moravia cayó una parte del techo exterior. Se registraron grietas también en una de las paredes del Hospital de San Juan de Dios. En San Pedro, específicamente en Vargas Araya, las cámaras registraron el movimiento dentro de viviendas.