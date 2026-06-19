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Lo que encontraron en el núcleo de la Tierra podría cambiar una teoría aceptada durante décadas

Un experimento realizado bajo condiciones extremas llevó a los investigadores a replantear cómo es el núcleo interno de la Tierra y por qué se comporta de una manera distinta a la que se creía.

¿Y si el núcleo de la Tierra no fuera completamente sólido? El estudio que desafía una teoría histórica
¿Y si el núcleo de la Tierra no fuera completamente sólido? El estudio que desafía una teoría histórica Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio internacional reveló a fines de 2025 que el núcleo de la Tierra no es totalmente sólido sino superiónico, para explicar el comportamiento de las ondas sísmicas.
  • Científicos recrearon en un laboratorio las condiciones extremas a 5.000 km de profundidad, observando cómo una aleación de hierro y carbono actúa como sólido y líquido a la vez.
  • Este hallazgo desafía teorías de décadas y abre nuevas vías de investigación sobre el origen del campo magnético terrestre y la evolución geológica del planeta.
Resumen generado con IA

Una investigación internacional propone una explicación sobre cómo es el núcleo interno de la Tierra. El trabajo, publicado en la revista científica National Science Review a finales de 2025, plantea que la parte más profunda del planeta no sería una esfera completamente sólida de hierro, como se creyó durante décadas, sino que podría encontrarse en un estado denominado superiónico, una fase que combina características de sólidos y líquidos.

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El hallazgo podría ayudar a resolver antiguos interrogantes sobre el comportamiento de las ondas sísmicas y aportar una nueva comprensión del funcionamiento del campo magnético terrestre.

Cómo descubrieron el nuevo estado del núcleo terrestre

Durante años, los modelos geofísicos describieron al núcleo interno como una masa rígida formada principalmente por hierro, con pequeñas cantidades de níquel y otros elementos livianos. Sin embargo, algunos datos obtenidos a través del estudio de las ondas sísmicas no coincidían con esa teoría.

Para investigar el fenómeno, un grupo de científicos reprodujo en laboratorio las condiciones extremas que existen a casi 5.000 kilómetros de profundidad, donde la presión y la temperatura alcanzan niveles extraordinarios.

En esas pruebas sometieron una aleación de hierro y carbono a condiciones similares a las del interior del planeta y observaron que el material adoptaba un estado superiónico.

En esta fase, los átomos de hierro permanecen organizados en una estructura sólida, mientras que los de carbono pueden desplazarse libremente a través de ella. El resultado es un material que mantiene un armazón rígido, pero cuyo interior presenta un comportamiento similar al de un líquido.

Qué explica este descubrimiento

Según los investigadores, este comportamiento híbrido permitiría comprender por qué algunas ondas sísmicas atraviesan el núcleo interno a una velocidad menor de la prevista por los modelos tradicionales.

Además, la movilidad de los elementos ligeros en el interior del núcleo podría aportar una fuente adicional de energía al geodínamo, el mecanismo responsable de generar el campo magnético de la Tierra.

Ese escudo magnético cumple un papel fundamental para la vida en el planeta, ya que protege la superficie de la radiación proveniente del espacio.

Un cambio en la forma de entender el interior del planeta

Los resultados del estudio invitan a replantear la imagen clásica del núcleo terrestre como una esfera de metal completamente rígida.

En cambio, los científicos proponen pensar en un núcleo mucho más dinámico, donde conviven una estructura sólida y un movimiento interno constante. Esta nueva hipótesis no solo ayuda a explicar fenómenos sísmicos que durante años desconcertaron a los especialistas, sino que también abre nuevas líneas de investigación sobre la evolución y el funcionamiento del interior de la Tierra.

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