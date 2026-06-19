Lo que encontraron en el núcleo de la Tierra podría cambiar una teoría aceptada durante décadas

Una investigación internacional propone una explicación sobre cómo es el núcleo interno de la Tierra. El trabajo, publicado en la revista científica National Science Review a finales de 2025, plantea que la parte más profunda del planeta no sería una esfera completamente sólida de hierro, como se creyó durante décadas, sino que podría encontrarse en un estado denominado superiónico, una fase que combina características de sólidos y líquidos.