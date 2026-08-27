“¡Sí, por favore!”: el video de Colapinto y Briatore que confirmó la dupla de Alpine
La escudería publicó un sketch protagonizado por el argentino, Pierre Gasly y Flavio Briatore para anunciar su formación de 2027. El italiano jugó con la incertidumbre antes de confirmar la continuidad del bonaerense.
Resumen para apurados
- Alpine confirmó que el argentino Franco Colapinto seguirá como piloto titular de Fórmula 1 en la temporada 2027 junto a Pierre Gasly, según anunció Flavio Briatore en un video.
- La escudería comunicó la renovación mediante un sketch humorístico, donde Briatore destacó la madurez y el rendimiento que mostró el piloto desde su llegada al equipo en 2025.
- El acuerdo consolida la permanencia argentina en la máxima categoría y aporta estabilidad al proyecto de Alpine, cuyo objetivo a largo plazo es volver a competir por victorias.
“Pierre, vos sabés que vas a estar en la formación de 2027”, le dice Flavio Briatore a Pierre Gasly. Franco Colapinto, sentado a su lado, no tarda en intervenir: “¿Y yo?”. Después de un silencio calculado, el italiano le pregunta si quiere continuar. “¡Sí, por favore!”, responde el argentino.
Con ese intercambio, Alpine terminó con las especulaciones y confirmó que Colapinto seguirá como piloto titular durante la temporada 2027 de la Fórmula 1. La escudería convirtió el anuncio en un breve sketch protagonizado por el bonaerense, Gasly y Briatore, con una puesta en escena que jugó con la incertidumbre que había rodeado al futuro del argentino.
El video comienza con un cartel que anuncia una “reunión en curso”. Steve Nielsen, director general de Alpine, ingresa a una oficina en la que se encuentran Briatore y los dos pilotos. Lleva una pintura en la que aparecen retratados los tres integrantes de la actual formación.
You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026
“Nos han dado un regalo”, anuncia Nielsen antes de mostrar el cuadro. Colapinto reacciona de inmediato: “Qué bonito”. Briatore, sin embargo, plantea el conflicto que sostiene la escena. “Esta es la alineación de 2026, estos son los dos chicos. ¡Quiero la de 2027!”, reclama.
Cuando Nielsen pregunta si la futura formación será diferente, Briatore confirma primero la presencia de Gasly, quien tiene contrato hasta 2028. La cámara se detiene entonces en Colapinto, que observa al italiano y pregunta por su situación. Tras hacerlo sufrir durante algunos segundos, el asesor ejecutivo confirma su continuidad.
“Dile al pintor que nos quedamos con estos para 2026 y 2027”, ordena Briatore. “¿Entonces son los mismos?”, consulta Nielsen. “Los mismos. Estamos ahorrando dinero”, remata el italiano. Colapinto festeja, choca las manos con Gasly y recibe la felicitación de Briatore. El cierre aparece escrito en blanco sobre un fondo negro: “Pierre y Franco 2027. Dirección: Flavio Briatore”.
La elección del formato no resulta casual. Desde la llegada de Colapinto como titular en mayo de 2025, Alpine encontró en el argentino un piloto capaz de movilizar a millones de seguidores dentro y fuera de las redes sociales. El equipo aprovechó nuevamente su espontaneidad y su facilidad para desenvolverse ante las cámaras para comunicar una decisión deportiva central.
Después del tono humorístico del video, Briatore explicó formalmente los motivos de la renovación. “Para mí, la continuidad es fundamental”, aseguró. También destacó la evolución del piloto durante 2026 y sus actuaciones en Miami y Montreal. “Hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto. Tiene sitio en la Fórmula 1 y en este equipo”, afirmó.
Colapinto, por su parte, agradeció la confianza y dejó en claro que la renovación no modifica sus ambiciones. “Estoy muy contento de continuar con este equipo. Tenemos muchos más objetivos por alcanzar”, expresó. Luego marcó el horizonte que comparte con Alpine: “Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar”.