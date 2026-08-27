“¡Sí, por favore!”: el video de Colapinto y Briatore que confirmó la dupla de Alpine

Con ese intercambio, Alpine terminó con las especulaciones y confirmó que Colapinto seguirá como piloto titular durante la temporada 2027 de la Fórmula 1. La escudería convirtió el anuncio en un breve sketch protagonizado por el bonaerense, Gasly y Briatore, con una puesta en escena que jugó con la incertidumbre que había rodeado al futuro del argentino.