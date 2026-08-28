Rendimiento, regularidad y continuidad: las razones por las que Alpine renovó a Franco Colapinto

Franco Colapinto continuará como piloto titular de Alpine durante la temporada 2027 de la Fórmula 1. La escudería francesa confirmó que el argentino volverá a compartir equipo con Pierre Gasly y aseguró así una formación estable para el próximo campeonato. Detrás de la decisión, sin embargo, no hubo solamente motivos comerciales: su crecimiento deportivo durante 2026 fue determinante.
La renovación marca un fuerte contraste con el escenario que Colapinto atravesó durante su primera etapa en Alpine. Después de un 2025 complicado y de un inicio de campeonato en el que estuvo por debajo de los registros de Gasly, las dudas sobre su continuidad comenzaron a crecer dentro y fuera del equipo.
El punto de inflexión llegó en el Gran Premio de Miami. Allí, el argentino recibió un nuevo chasis, recuperó competitividad y consiguió trasladar esa mejoría a los resultados. Terminó séptimo y logró entonces su mejor actuación desde su llegada a la Fórmula 1.
Dos semanas más tarde volvió a destacarse en Canadá. Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la sexta posición y mejoró nuevamente su mejor resultado en la categoría. Tanto en Miami como en Montreal consiguió ubicarse como el piloto más destacado detrás de las escuderías que dominan la parte delantera de la parrilla.
Esas actuaciones terminaron de convencer a Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y una de las personas con mayor peso en las decisiones deportivas del equipo.
“Hemos visto a Franco crecer y madurar realmente hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montreal especialmente confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, sostuvo el dirigente italiano.
El argentino logró sostener ese crecimiento durante el resto de la temporada. Después de las primeras 12 carreras del campeonato acumula 19 puntos y finalizó entre los 10 primeros en seis oportunidades. La regularidad y la capacidad para aprovechar las ocasiones que ofreció un monoplaza con limitaciones también influyeron en la evaluación de Alpine.
La continuidad de Colapinto forma parte, además, de una decisión estratégica. Con Gasly y el argentino confirmados, la escudería podrá concentrar sus recursos en el desarrollo del auto para 2027 sin tener que resolver nuevamente su alineación de pilotos.
“Para mí, tener continuidad es muy importante. Ahora tenemos definida nuestra situación desde el punto de vista de los pilotos”, explicó Briatore. La prioridad de Alpine será diseñar un monoplaza capaz de acercarse a los equipos que compiten en la parte delantera.
El impacto comercial de Colapinto tampoco pasó inadvertido. El piloto cuenta con una enorme base de seguidores en Sudamérica y resulta atractivo para las marcas de la región. Sin embargo, dentro de Alpine consideran ese respaldo como un beneficio adicional y no como la razón central de su permanencia.
La renovación llegó como consecuencia de una evolución concreta: Colapinto dejó atrás las dificultades iniciales, redujo las diferencias con Gasly y se convirtió en un piloto habitual de la zona de puntos. Miami y Canadá fueron las confirmaciones que Alpine necesitaba para sostener su apuesta.