“Agradezco la confianza”: la alegría de Franco Colapinto tras confirmar su continuidad en Alpine para 2027

La renovación llega después de una temporada importante para Colapinto, quien suma 19 puntos y logró puntuar en seis de los 12 Grandes Premios disputados. Sus actuaciones en Estados Unidos, donde terminó séptimo, y Canadá, donde fue sexto, fueron determinantes para consolidar su lugar dentro de Alpine. En 2027 continuará junto a Pierre Gasly, con la misión de ayudar a la escudería a seguir avanzando en el Campeonato de Constructores.