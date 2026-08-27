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“Agradezco la confianza”: la alegría de Franco Colapinto tras confirmar su continuidad en Alpine para 2027

La escudería francesa apostó nuevamente por el argentino, que continuará junto a Pierre Gasly y ya piensa en los próximos desafíos de la Fórmula 1.

CONFIRMADO. Franco Colapinto seguirá como piloto titular de Alpine en la temporada 2027 de la Fórmula 1. (Foto: Alpine)
CONFIRMADO. Franco Colapinto seguirá como piloto titular de Alpine en la temporada 2027 de la Fórmula 1. (Foto: Alpine)
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Alpine confirmó que el argentino Franco Colapinto continuará como piloto titular en la temporada 2027 de Fórmula 1 gracias a sus destacados resultados.
  • La renovación llegó tras sumar 19 puntos en 12 carreras, con sextos y séptimos puestos en Canadá y Miami, ganándose el respaldo de Flavio Briatore.
  • Colapinto compartirá equipo nuevamente con Pierre Gasly en 2027, con la meta de afianzar a la escudería francesa en el Campeonato de Constructores.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto continuará como piloto titular de Alpine durante la temporada 2027 de la Fórmula 1. Luego de que la escudería francesa confirmara oficialmente su continuidad, el argentino expresó su felicidad por seguir formando parte del proyecto y destacó el crecimiento que tuvo el equipo durante este año.

“Estoy muy contento de seguir con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy a gusto aquí, y ha sido aún mejor que hayamos progresado tanto este año en comparación con el anterior”, manifestó Colapinto después de conocer la decisión de Alpine.

El piloto argentino, de 23 años, también dejó en claro que tiene grandes expectativas para lo que viene y destacó el trabajo que realiza la estructura de Enstone. “Tenemos muchos más objetivos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar el mejor rendimiento. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar”, aseguró.

Además, Colapinto agradeció especialmente el respaldo de la dirigencia de Alpine, que decidió mantenerlo dentro de su alineación para la próxima temporada. “Agradezco a Flavio y a Steve la confianza que han depositado en mí para ser uno de sus pilotos de cara al futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan los acontecimientos”, expresó.

La explicación de Alpine para sostener a Franco Colapinto

La decisión también fue respaldada por Flavio Briatore, asesor de la escudería, quien destacó la evolución que tuvo el argentino desde su llegada al equipo. “Hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto. Sus resultados en Miami y Montreal confirmaron lo que ya sabía: pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, afirmó.

La renovación llega después de una temporada importante para Colapinto, quien suma 19 puntos y logró puntuar en seis de los 12 Grandes Premios disputados. Sus actuaciones en Estados Unidos, donde terminó séptimo, y Canadá, donde fue sexto, fueron determinantes para consolidar su lugar dentro de Alpine. En 2027 continuará junto a Pierre Gasly, con la misión de ayudar a la escudería a seguir avanzando en el Campeonato de Constructores.

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