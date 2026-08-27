El récord histórico que alcanzará Colapinto en la Fórmula 1 tras renovar con Alpine

Resumen para apurados
- Alpine confirmó que el argentino Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 en 2027 junto a Pierre Gasly, gracias a su destacado rendimiento y proyección en la escudería.
- Con esta renovación, Colapinto será el primer piloto nacional en correr dos temporadas consecutivas completas en la máxima categoría desde Carlos Reutemann hace 45 años.
- El acuerdo asegura su estabilidad en la categoría y le permite enfocarse en el resto del campeonato, con la mira puesta en el próximo Gran Premio de Italia en Monza.
Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 durante la temporada 2027. Alpine confirmó oficialmente la continuidad del piloto argentino, que volverá a compartir equipo con Pierre Gasly y alcanzará un registro que ningún representante nacional conseguía desde hace más de cuatro décadas.
El dato dimensiona la importancia de la noticia: Colapinto se convertirá en el primer argentino en disputar dos temporadas completas consecutivas de Fórmula 1 desde Carlos Reutemann, quien había completado los campeonatos de 1980 y 1981 con Williams. Pasaron 45 años desde entonces.
La confirmación también representa un fuerte respaldo para el piloto de Pilar. La escudería francesa decidió sostener la dupla integrada por Colapinto y Gasly para todo el calendario de 2027, valorando el rendimiento mostrado por ambos durante los últimos Grandes Premios y, especialmente, el potencial que Alpine observa en el argentino.
De esa manera, Colapinto podrá encarar la recta final de la temporada con una preocupación menos: su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial ya está asegurado para el próximo año.
Tras los pasos de Reutemann
La comparación inevitable conduce hacia Reutemann, último argentino capaz de sostener semejante continuidad en la Fórmula 1.
El “Lole” corrió las temporadas completas de 1980 y 1981 con Williams y fue uno de los grandes protagonistas de ambas. En 1980 consiguió ocho podios y logró una recordada victoria en Monza. Un año después elevó todavía más su nivel: sumó siete podios, ganó los Grandes Premios de Brasil y Bélgica y llegó a la definición del campeonato con chances concretas de consagrarse.
Reutemann lideró el certamen desde la tercera fecha y arribó a la última carrera, en Las Vegas, con un punto de ventaja sobre Nelson Piquet. Incluso consiguió la pole position, pero problemas en la caja de cambios condicionaron su rendimiento y terminó quinto. Piquet hizo lo necesario para quedarse con el título por apenas un punto.
Con el paso de los años, aquella definición quedó envuelta además en polémicas. Bernie Ecclestone, entonces jefe de Brabham y una de las figuras más influyentes de la categoría, reconoció posteriormente haber sobornado a la masajista de Reutemann para perjudicar su preparación física antes de la carrera. También admitió irregularidades relacionadas con el “efecto suelo” utilizado por el auto de Piquet.
Colapinto ya mira hacia Monza
Ahora será Colapinto quien intente escribir su propia historia. Después de afirmarse dentro de Alpine y garantizar su continuidad, el argentino ya puede concentrarse completamente en lo que resta de la temporada.
Su próximo compromiso será nada menos que en Monza, uno de los circuitos más tradicionales del calendario. El Gran Premio de Italia se disputará el fin de semana del domingo 6 de septiembre y marcará una nueva oportunidad para que el pilarense continúe consolidándose dentro de la categoría.
La renovación despeja una de las principales incógnitas alrededor de su futuro. Pero también abre otra expectativa: después de 45 años, Argentina volverá a tener un piloto con continuidad plena durante dos temporadas consecutivas en la Fórmula 1. Y Colapinto tendrá la posibilidad de seguir ampliando una historia que ya empezó a romper barreras.