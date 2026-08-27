El récord histórico que alcanzará Colapinto en la Fórmula 1 tras renovar con Alpine

Con el paso de los años, aquella definición quedó envuelta además en polémicas. Bernie Ecclestone, entonces jefe de Brabham y una de las figuras más influyentes de la categoría, reconoció posteriormente haber sobornado a la masajista de Reutemann para perjudicar su preparación física antes de la carrera. También admitió irregularidades relacionadas con el “efecto suelo” utilizado por el auto de Piquet.