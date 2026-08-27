Briatore explicó por qué Alpine renovó el contrato de Franco Colapinto para 2027

Resumen para apurados
- Alpine confirmó en Monza la renovación del contrato de Franco Colapinto para la temporada 2027 de F1 junto a Pierre Gasly, tras destacar su gran evolución competitiva.
- El argentino, que llegó al equipo en 2025, sumó 19 puntos en 2026 con destacadas actuaciones en Miami y Montreal, consolidando una dupla sólida junto a Gasly.
- La extensión garantiza estabilidad a Alpine para encarar su tercer año con la misma alineación, con el objetivo mutuo de desarrollar un monoplaza para pelear victorias.
La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 dejó de ser una incógnita. Alpine confirmó que el argentino renovó su contrato y seguirá como piloto titular durante la temporada 2027, nuevamente como compañero del francés Pierre Gasly. La escudería decidió apostar por la estabilidad de una dupla que mostró crecimiento durante el año y que transitará su tercera campaña consecutiva.
“Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto titular junto a Pierre”, expresó Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, en el comunicado difundido por el equipo. El anuncio se produjo en la previa del Gran Premio de Italia, que se disputará del 4 al 6 de septiembre en Monza.
Briatore explicó que la decisión responde a la evolución mostrada por Colapinto durante la temporada. “Para mí, la consistencia es fundamental. Ya tenemos la alineación definida y, como he dicho en repetidas ocasiones, si bien este es un aspecto importante, lo más crucial es diseñar y construir un monoplaza rápido”, sostuvo.
El argentino, de 23 años, sumó 19 puntos en los primeros 12 Grandes Premios de 2026 y terminó entre los diez mejores en seis carreras. Su progresión tuvo como puntos destacados el séptimo puesto conseguido en Miami y el sexto lugar alcanzado en Montreal, su mejor resultado desde que llegó a la máxima categoría.
“Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto. Sus resultados en Miami y Montreal confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, remarcó Briatore.
Alpine también valoró la adaptación del argentino a la estructura de Enstone y la relación de trabajo que construyó con Gasly. La dupla logró cuatro resultados con ambos pilotos en zona de puntos: China, Canadá, Barcelona y Gran Bretaña. Esa regularidad ayudó al equipo a ubicarse sexto en el Campeonato de Constructores, con 63 unidades, apenas tres por debajo de Racing Bulls.
Colapinto y Gasly comenzaron a compartir equipo en el Gran Premio de Emilia-Romaña de 2025, cuando el argentino reemplazó a Jack Doohan. Desde entonces, Alpine encontró en la combinación de la experiencia del francés y el crecimiento del bonaerense una base sobre la cual proyectar su futuro.
“Me siento muy feliz y muy a gusto aquí. Ha sido aún mejor que hayamos progresado tanto este año en comparación con el anterior”, señaló Colapinto después de conocerse la renovación.
El argentino también dejó en claro que la continuidad no representa un punto de llegada. Mientras Alpine concentra sus esfuerzos en desarrollar un auto más competitivo, Colapinto ya planteó el objetivo para la próxima etapa: “Tenemos muchas metas por alcanzar. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar”.