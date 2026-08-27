Briatore explicó por qué Alpine renovó el contrato de Franco Colapinto para 2027

La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 dejó de ser una incógnita. Alpine confirmó que el argentino renovó su contrato y seguirá como piloto titular durante la temporada 2027, nuevamente como compañero del francés Pierre Gasly. La escudería decidió apostar por la estabilidad de una dupla que mostró crecimiento durante el año y que transitará su tercera campaña consecutiva.