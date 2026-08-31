La íntima despedida de Antonela Roccuzzo a Messi: “Te vi sufrir, caer y levantarte”

Antonela Roccuzzo eligió las redes sociales para despedir a Lionel Messi de una etapa inolvidable de su carrera. La esposa del capitán de la Selección argentina escribió una sentida carta tras el retiro del futbolista del conjunto nacional y puso el foco no solo en todo lo que atravesó junto a él, sino también en una experiencia que considera especialmente significativa: que sus tres hijos pudieron verlo competir con la camiseta argentina y, finalmente, levantar la Copa del Mundo.