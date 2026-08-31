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La íntima despedida de Antonela Roccuzzo a Messi: “Te vi sufrir, caer y levantarte”

La esposa de Lionel Messi compartió un sentido mensaje en las redes sociales tras el retiro del futbolista del conjunto nacional.

TE AMAMOS. La esposa de Lionel Messi compartió un sentido mensaje en las redes sociales tras el retiro del futbolista del conjunto nacional.
"TE AMAMOS". La esposa de Lionel Messi compartió un sentido mensaje en las redes sociales tras el retiro del futbolista del conjunto nacional.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Antonela Roccuzzo despidió en redes sociales a Lionel Messi con una emotiva carta tras el anuncio del retiro del capitán de la Selección argentina.
  • En su mensaje, Roccuzzo destacó los momentos difíciles superados y la emoción de que sus tres hijos hayan presenciado la coronación de su padre como campeón mundial.
  • La publicación refleja el cierre de una era histórica para el fútbol argentino, destacando el legado personal y deportivo que deja Messi tras su salida del equipo nacional.
Resumen generado con IA

Antonela Roccuzzo eligió las redes sociales para despedir a Lionel Messi de una etapa inolvidable de su carrera. La esposa del capitán de la Selección argentina escribió una sentida carta tras el retiro del futbolista del conjunto nacional y puso el foco no solo en todo lo que atravesó junto a él, sino también en una experiencia que considera especialmente significativa: que sus tres hijos pudieron verlo competir con la camiseta argentina y, finalmente, levantar la Copa del Mundo.

La rosarina recordó los años de alegrías, pero también los momentos más difíciles que atravesó Messi con la Selección. En su mensaje destacó las veces que lo vio sufrir, caer y volver a levantarse, así como su decisión de continuar cuando los resultados no acompañaban.

“Tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, escribió Antonela, quien acompañó gran parte del recorrido del futbolista con el seleccionado.

Sin embargo, hubo un aspecto de esa historia que la conmovió especialmente. Se trata de la posibilidad de que sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, hayan crecido viendo de cerca la carrera de su papá y hayan podido acompañarlo en partidos y torneos de enorme trascendencia.

Antonela resaltó que los chicos fueron testigos de los esfuerzos de Messi para alcanzar sus objetivos, de su perseverancia y de su decisión de no rendirse. Y también pudieron estar presentes cuando finalmente consiguió uno de los grandes sueños de su carrera: convertirse en campeón del mundo con la Selección argentina.

“Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”, expresó en uno de los pasajes más emotivos de su publicación.

La carta también reflejó el orgullo personal de Antonela por el recorrido de su esposo y por todo aquello que tuvo que superar para llegar hasta el lugar que ocupa en la historia del fútbol.

“Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos”, escribió.

La carta completa de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas.

Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo.

Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos.

Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”.

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