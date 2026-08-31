Messi se retira de la Selección y deja una certeza: quienes tuvimos la suerte de verlo fuimos testigos de algo irrepetible

Hoy, ese recuerdo tiene otro peso. Messi anunció que se retira de la Selección después de haber disputado su último partido en la final del Mundial frente a España. La noticia confirma el cierre de una historia de más de 20 años con la camiseta albiceleste y obliga a mirar hacia atrás: los goles, los festejos, las finales perdidas, las lágrimas y todos esos momentos que marcaron a una generación. Mientras veía el video que publicó después de anunciar su despedida, con imágenes de toda su carrera y aquella frase que alguna vez resumió su sueño -“Quiero terminar mi carrera y haber ganado algo con la selección argentina”- volví inevitablemente a esas dos noches en las que tuve la posibilidad de verlo de cerca.