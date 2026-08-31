7.685 días con la Selección: 10 momentos que marcaron la historia de Messi con la camiseta argentina

El capitán se despide a los 39 años, con 207 partidos y 125 goles. En el medio hubo seis Mundiales, finales perdidas, una renuncia, el regreso y los títulos que llegaron en los últimos años. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió Messi en el mensaje con el que comunicó su decisión. Según contó, había redactado el texto el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026 ante España.