7.685 días con la Selección: 10 momentos que marcaron la historia de Messi con la camiseta argentina
Lionel Messi anunció su retiro a los 39 años, después de más de dos décadas con la camiseta argentina. Del debut con expulsión a la gloria en Qatar, un recorrido por los episodios que marcaron su historia.
Resumen para apurados
- Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina tras 21 años de carrera, argumentando que ya no tiene más para dar luego del Mundial 2026.
- El capitán disputó 207 partidos y marcó 125 goles desde su debut en 2005, logrando consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América en 2021 y 2024.
- Su salida cierra la etapa más gloriosa de la Albiceleste, dejándolo como el máximo goleador histórico y abriendo una nueva era de recambio generacional para el equipo.
Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina. Desde su debut con la Mayor, el 17 de agosto de 2005, hasta este 31 de agosto de 2026 transcurrieron 7.685 días, contando ambas fechas.
El capitán se despide a los 39 años, con 207 partidos y 125 goles. En el medio hubo seis Mundiales, finales perdidas, una renuncia, el regreso y los títulos que llegaron en los últimos años. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió Messi en el mensaje con el que comunicó su decisión. Según contó, había redactado el texto el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026 ante España.
Estos son 10 momentos que marcaron su historia con la camiseta argentina.
1. 2005: campeón del mundo antes de llegar a la Mayor
Antes de debutar en la Selección mayor, Messi tuvo su primera gran consagración con Argentina en el Mundial Sub 20 de Países Bajos. Tenía 18 años y fue una de las figuras del equipo dirigido por Francisco Ferraro, que venció 2-1 a Nigeria en la final.
Messi convirtió los dos goles argentinos, ambos de penal. Terminó como máximo goleador del torneo, con seis goles, además de ser elegido como el mejor jugador de la competencia. Su presencia en aquella Selección tuvo una historia previa: España había intentado convocarlo, por lo que Argentina organizó un amistoso Sub 20 para asegurarse de que el rosarino jugara con la camiseta albiceleste.
2. 2005: un debut que duró menos de un minuto
El 17 de agosto de 2005, José Pekerman mandó a Messi a la cancha durante un amistoso contra Hungría en Budapest. Tenía 18 años y usaba la camiseta número 18.
A los pocos segundos, Vilmos Vanczák lo sujetó de la camiseta. Messi intentó sacárselo de encima con el brazo, pero el árbitro Markus Merk interpretó una agresión y le mostró la tarjeta roja. Su primer partido con la Selección mayor terminó casi inmediatamente después de haber empezado; con los años llegaría a disputar otros 206.
3. 2008: la medalla dorada en Beijing
Tres años después llegó el oro olímpico. Messi integró el equipo dirigido por Sergio Batista que ganó los seis partidos que disputó en Beijing 2008.
Argentina venció 1-0 a Nigeria en la final. Ángel Di María hizo el gol tras una asistencia de Messi y definió por encima del arquero Ambruse Vanzekin. El torneo dejó también algunas postales de aquella generación: durante los Juegos, LA GACETA contó el encuentro entre Messi y Kobe Bryant en la Villa Olímpica.
4. 2014: a un paso de la Copa del Mundo
Argentina volvió a una final del mundo después de 24 años. El 13 de julio de 2014 enfrentó a Alemania en el Maracaná y perdió 1-0 por el gol de Mario Götze en el tiempo suplementario.
Messi tuvo una de las chances más claras de la Selección: recibió por izquierda, entró al área y cruzó un remate que pasó junto al palo de Manuel Neuer. Fue elegido mejor jugador del Mundial, aunque otra escena quedó asociada a aquella noche: antes de recibir la medalla de subcampeón, pasó junto a la Copa y la miró sin tocarla. Faltaban ocho años para que volviera a tenerla enfrente.
5. 2016: “No se me da”
Dos años después llegó otra final. También otra derrota. Argentina enfrentó a Chile en la definición de la Copa América Centenario después de haber perdido contra Alemania en Brasil 2014 y frente al mismo seleccionado chileno en la Copa América 2015.
El partido terminó 0-0 y Chile ganó por penales. Messi pateó el primero de Argentina, pero la tiró por encima del travesaño. Después del partido anunció que dejaba la Selección: “Ya está, se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está”, dijo aquella madrugada. Tenía 29 años.
6. 2017: tres goles en Quito para ir al Mundial
El retiro duró poco. Messi volvió a la Selección y el 10 de octubre de 2017 llegó a Quito con Argentina obligada a conseguir un resultado para no quedar afuera del Mundial de Rusia. Ecuador tardó apenas 45 segundos en ponerse 1-0.
Messi empató a los 12 minutos, hizo el segundo a los 20 y completó el hat-trick en el segundo tiempo. Argentina ganó 3-1 y se clasificó directamente al Mundial de Rusia 2018. Era la primera vez que Messi hacía tres goles en un partido de Eliminatorias y ocurrió justo cuando la Selección se jugaba la clasificación.
7. 2021: la noche del Maracaná
Messi había perdido cuatro finales con la Selección mayor cuando Argentina llegó al Maracaná para enfrentar a Brasil por la Copa América 2021. Ángel Di María hizo el gol a los 22 minutos y el equipo de Lionel Scaloni aguantó el 1-0 hasta el final.
Cuando Esteban Ostojich terminó el partido, los jugadores corrieron hacia Messi. “¡Argentina campeón! La quinta fue la vencida para Lionel Messi”, tituló LA GACETA aquella noche. Habían pasado casi 16 años desde su debut en la Mayor: por primera vez era campeón con la Selección mayor.
8. 2022: campeón del mundo
El 18 de diciembre de 2022, Argentina enfrentó a Francia en Lusail. Messi abrió el marcador de penal, mientras que Di María hizo el 2-0. Francia reaccionó en el segundo tiempo con dos goles de Kylian Mbappé.
Ya en el tiempo suplementario, Messi puso el 3-2. Mbappé volvió a empatar de penal y la final se definió desde los 12 pasos. Messi convirtió el suyo; Gonzalo Montiel pateó el cuarto de Argentina para sellar el título.
“Argentina es campeón del mundo. Messi es campeón del mundo”, escribió LA GACETA desde Qatar. Ocho años después de aquella final contra Alemania, Messi volvió a quedar frente a la Copa. Esta vez la levantó.
9. 2024: bicampeón de América
Argentina llegó a Miami como campeona del mundo y de América. En la final volvió a poner en juego el título continental, esta vez frente a Colombia. Messi debió salir lesionado a los 66 minutos. Las cámaras lo mostraron llorando en el banco mientras el partido seguía 0-0. La definición llegó en el tiempo suplementario: a los 112, Lautaro Martínez recibió de Giovani Lo Celso y marcó el 1-0. Argentina consiguió así su segunda Copa América consecutiva. Messi volvió a levantar el trofeo como capitán.
10. 2026: la remontada ante Inglaterra
Uno de sus últimos partidos decisivos con Argentina llegó a los 39 años. El 15 de julio, la Selección enfrentó a Inglaterra en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026. Anthony Gordon puso en ventaja a los ingleses a los 55 minutos.
Argentina seguía perdiendo cuando el partido entró en los minutos finales. Enzo Fernández empató a los 84; Lautaro Martínez hizo de cabeza el 2-1 en tiempo agregado. La remontada contra Inglaterra clasificó a Argentina a su segunda final mundialista consecutiva.
Cuatro días después, Argentina perdió 1-0 contra España en la final. Ese fue el último partido de Messi con la Selección.
El final, 7.685 días después
La historia terminó con 207 partidos y 125 goles. Messi se va como el jugador con más presencias de la Selección argentina, además de ser su máximo goleador.
Entre el debut ante Hungría y la final contra España hubo seis Mundiales. En 2014 quedó a un partido de ser campeón; dos años después anunció que se iba tras otra final perdida. Volvió, ganó la Copa América en 2021 y levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022.
Este 31 de agosto de 2026 anunció que no volverá a jugar con la camiseta argentina. Habían pasado 7.685 días desde aquel debut en Budapest.