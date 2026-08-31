Del "se terminó para mí" al "me vacié": las dos despedidas de Lionel Messi

Resumen para apurados
- Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina tras el Mundial 2026, cerrando su ciclo en plenitud y con el deber cumplido mediante una emotiva carta pública.
- A diferencia de su renuncia por frustración en 2016, este adiós llega tras ganar cuatro títulos y consolidar un proyecto colectivo bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni.
- Su salida consagra un legado histórico indiscutido y abre paso a una nueva generación en el fútbol argentino, con un recambio asegurado y el agradecimiento de los hinchas.
La historia de Lionel Messi con la selección argentina quedó marcada por dos despedidas muy distintas, casi opuestas. Pocas veces se vio tan claro, en un mismo jugador, el contraste entre el bajón total y la plenitud absoluta como en estas dos declaraciones que marcaron sus puntos de quiebre con la camiseta nacional.
La primera renuncia ocurrió la madrugada del 26 de junio de 2016 en el MetLife Stadium. Tras caer por penales ante Chile en la final de la Copa América Centenario —su tercera final perdida en tres años seguidos—, un Messi quebrado dijo en la zona mixta una frase que sonó a punto final: "Se terminó para mí la Selección... ya lo intenté mucho, pero no es para mí... me duele más que a ninguno". Esa salida no fue un desapego hacia la camiseta, sino el estallido de un jugador sobreexigido que venía cargando solo con la frustración de 23 años sin títulos.
Ese portazo de 2016 reflejaba además el caos que lo rodeaba. La Asociación del Fútbol Argentino atravesaba uno de sus peores momentos institucionales tras la muerte de Julio Grondona y el papelón del "38 a 38" electoral, con una intervención de la Comisión Normalizadora y fallas logísticas que el propio jugador había denunciado días antes en sus redes al calificar el manejo dirigencial como un desastre. La respuesta de la gente fue un pedido de auxilio: el recordado "No te vayas, Lio" en las calles y aeropuertos buscaba retener a un ídolo al que muchos, injustamente, ya etiquetaban como líder de una generación maldita.
Una década después, la escena final fue completamente distinta. En una carta pública que maduró tras completar su sexta Copa del Mundo, el rosarino cerró su etapa en la Selección con una frase tranquila: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás". Ya no hubo lágrimas ni reproches; hubo serenidad, la de alguien que entregó todo y se va con la conciencia tranquila.
Que una despedida y la otra hayan sido tan distintas tiene que ver con el entorno que se armó alrededor suyo. El ciclo de Lionel Scaloni bajó la Messidependencia táctica y emocional, lo rodeó de jugadores que crecieron mirándolo y le dio el respaldo institucional que le faltó en sus primeros años. El tetracampeonato conseguido entre el Maracaná, Wembley, Lusail y Miami le permitió cerrar su etapa en la Selección de la mejor manera.
Mientras la renuncia de 2016 dejó un vacío con dolor y urgencia, al adiós de 2026 lo recibió la gente con agradecimiento, de forma natural. Messi se va con todo lo que quería ya logrado, con la tranquilidad de que hay relevo asegurado y de haber convertido aquel reclamo popular en un cariño eterno