Del "se terminó para mí" al "me vacié": las dos despedidas de Lionel Messi

Ese portazo de 2016 reflejaba además el caos que lo rodeaba. La Asociación del Fútbol Argentino atravesaba uno de sus peores momentos institucionales tras la muerte de Julio Grondona y el papelón del "38 a 38" electoral, con una intervención de la Comisión Normalizadora y fallas logísticas que el propio jugador había denunciado días antes en sus redes al calificar el manejo dirigencial como un desastre. La respuesta de la gente fue un pedido de auxilio: el recordado "No te vayas, Lio" en las calles y aeropuertos buscaba retener a un ídolo al que muchos, injustamente, ya etiquetaban como líder de una generación maldita.